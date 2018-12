Incidente in discoteca a Corinaldo | 15enne in rianimazione respira da sola

meteoweb.eu

: Il Presidente #Mattarella in riferimento al gravissimo incidente in una discoteca in provincia di #Ancona ha dichia… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella in riferimento al gravissimo incidente in una discoteca in provincia di #Ancona ha dichia… - matteosalvinimi : Ora a Corinaldo (#Ancona), mi sto recando presso la discoteca del tragico incidente. Tutte le Istituzioni stanno la… - gianni_deborah : RT @matteosalvinimi: Ora a Corinaldo (#Ancona), mi sto recando presso la discoteca del tragico incidente. Tutte le Istituzioni stanno lavor… -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Unaè ricoverata in prognosi riservata e in sedazione controllata nell’ospedale di Torrette di Ancona per i traumi riportati nella calca della“Lanterna blu” di(Ancona): è in condizioni stabili, critiche, ma ha cominciato are autonomamente. I medici la tengono sotto osservazione per valutare ulteriori miglioramenti e l’eventuale trasferimento dal reparto diL'articoloinindaMeteo Web.