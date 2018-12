In New Amsterdam è il momento di Catena Effetto Domino tra donazione di organi e raccolta

Anticipazioni New Amsterdam - nella 3^ serata la confessione a Georgia : 'Sono malato' : Prosegue l'appuntamento in prima serata su Canale 5 con la fiction New Amsterdam, di cui domenica 16 dicembre verrà trasmessa la terza puntata in prima visione assoluta. Anche la prossima settimana verranno trasmessi due episodi inediti di questa prima stagione. La serie tv sembra aver fatto breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset, al punto da non far rimpiangere gli ascolti che aveva lasciato in eredità, la domenica ...

New Amsterdam seconda puntata : trama e anticipazioni 9 dicembre 2018 : NEW Amsterdam seconda puntata. Torna in chiaro su Canale 5 la prima stagione della serie tv targata NBC con il secondo appuntamento domenica 9 dicembre 2018. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING New Amsterdam seconda puntata: trama e anticipazioni 9 dicembre 2018 New Amsterdam seconda puntata – episodio 4 Limitazioni. E’ la settimana del congresso annuale di chirurgia ...

New Amsterdam torna alla domenica sera con un episodio in meno : ma davvero gli ascolti sono stati negativi? : Si continua a dire di tutto su New Amsterdam e sul suo debutto su Canale 5 domenica scorsa ma forse in molti non sanno bene che spuntarla non è davvero cosa da tutti in questo periodo nero per Mediaset. Le reti del Biscione si sono lasciate inghiottire da reality e soap spagnole chiudendo le porte a tutto il resto e, soprattutto, alla qualità, cosa che invece la Rai in questi anni non ha fatto, anzi. Se una volta erano le reti Mediaset a ...

Con New Amsterdam l'NBC critica il sistema sanitario americano dopo le riforme di Trump : Il nuovo medical drama targato NBC, che è andato in onda il 2 dicembre in prima serata su Canale 5, è una serie di denuncia del sistema sanitario americano nell'era di Trump. Il 25 settembre di quest'anno ha debuttato in Usa e il 27 novembre la serie si è congedata dal pubblico con il nono episodio, che l'Italia potrà vedere alla fine di dicembre. I personaggi sono dei medici che cercano di cambiare il sistema ospedaliero con i mezzi che hanno a ...

New Amsterdam - Seconda Puntata : Laurem Bloom Viola il Protocollo dell’Ospedale! : New Amsterdam, trama Seconda Puntata: Il dottor Goodwin si sottoporrà ad una seduta di radiazioni. Ma la terapia ha successo, il cancro non si è diffuso nel corpo! Arrivano in ospedale diversi bambini colpiti da arma da fuoco dalla polizia. Dopo un arresto cardiaco Malik muore, e il fratello colpisce il dottor Max Goodwin ad un occhio! La nuova serie tv americana New Amsterdam ambientata tra le corsie di uno degli ospedali più importanti degli ...

New Amsterdam - anticipazioni episodi 9 dicembre : Limitazioni e Una giornata qualunque : Adrenalinico, tenero e combattivo, Max ha debuttato su Canale 5 con i primi tre episodi di New Amsterdam e sembra che il pubblico di Canale 5 abbia gradito alla luce dei commenti arrivati sui social. Una serie travolgente, questa è per tutti New Amsterdam e la notizia che il neo direttore sanitario dell’ospedale più antico degli Usa sia malato e possa morire non fa altro che migliorare l’empatia tra il protagonista e il pubblico che ...

