In marcia contro le grandi opere e per la giustizia climatica

marcia No Tav - 70mila attivisti in piazza a Torino contro l'Alta velocità : "Qui non c'è la 'ndrangheta", aggiungono i manifestanti calcando il leitmotiv di Salvini per la sua manifestazione a piazza del Popolo e in riferimento all'inchiesta del procuratore di Reggio Calabria ...

Il No si mette in marcia a Torino "Contro l'Alta velocità saremo cinquantamila" : Dispositivi di sicurezza 'ordinari', nessuna misura eccezionale. Sono queste le linee fissate dal questore di Torino, Francesco Messina in vista del corteo No Tav, che attraverserà un tratto del ...

Terremoto a LAquila - donne in marcia contro blocco ricostruzione della Valle dellAterno : E' stata denominata la "marcia della pace" ed è la protesta, non silenziosa, promossa da un gruppo di donne dei territori colpiti dai terremoti, de L'Aquila del 2009 e del centro Italia, del 2016 e ...

Appendino contro Salvini su genitori : "Non faremo marcia indietro" : Anche il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha deciso di dire la sua in merito alla decisione del Garante della privacy che ha respinto l"idea del ministro Salvini di tornare burocraticamente ad utilizzare i termini "madre" e "padre" nei documenti inerenti i figli minorenni.Due giorni fa il vicepremier ha fatto sapere che, in ogni caso, la sua intenzione di andare avanti sul tema non è retrocessa di un millimetro e che resta ferma in lui la ...

"Ci vogliono riportare indietro di 40 anni". Le donne in marcia a Roma contro il ddl Pillon : "È una femmina, nascerà a febbraio. E là c'è l'altra mia figlia, ha due anni". Federica, che di anni ne ha 32 e racconta che da quando è rimasta incinta per la seconda volta "non lavora più, meno male che c'è mio marito", si accarezza la pancia. "Sono qui anche per loro, le mie bambine, perché questo provvedimento penalizza donne e minori. Se passasse torneremmo indietro di quarant'anni. Va ...

Boxe - Floyd Mayweather fa marcia indietro : “Non combatterò contro Nasukawa - mi hanno truffato” : Floyd Mayweather non combatterà il prossimo 31 dicembre contro Tenshin Nasukawa come invece era stato annunciato l’altro ieri. A comunicarlo è stato lo stesso Money sul suo profilo Instagram: “Non ho mai detto sì a un incontro con lui. A essere onesti non l’avevo mai sentito nominare prima del mio viaggio in Giappone“. L’incontro era stato ufficializzato dalla Federazione MMA giapponese ma il 41enne statunitense ha ...

Torino - imprenditori e artigiani pronti a nuova marcia contro il no alla Tav : Alzano la voce adesso quelli che la sindaca Chiara Appendino all'inizio l'avevano appoggiata. Tutto il tessuto economico di una città, che negli ultimi anni ha perso il suo primato a scapito della ...

Matteo Salvini - l'idea : una marcia contro l'Europa - con lo zampino di Vladimir Putin : ... hanno riferito a Libero fonti vicine al Cremlino, sarà in visita in Italia tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio: 'L'economia della fiducia e la diplomazia del business dall'Atlantico al ...

Londra - quasi 700mila persone in marcia contro la Brexit : “Vogliamo referendum sugli accordi - così sarà una catastrofe” : Una marea di bandiere dell’Unione europea ha riempito le vie del centro di Londra sabato, dove quasi 700mila persone – stando alle cifre degli organizzatori – hanno risposto all’appello del movimento “no Brexit” marciando per chiedere che si tenga un referendum sull’accordo finale per l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue, ancora in corso di negoziazione a cinque mesi dal divorzio. I ...

Berlino - decine di migliaia alla marcia contro il razzismo : decine di migliaia di persone in piazza oggi a Berlino per manifestare contro il razzismo e la discriminazione. Il corteo arriva proprio mentre aumentano in Germania le preoccupazioni per le azioni ...

L'Anpi contro l'anniversario della marcia su Roma : "Illecita - contro la Carta" : Per il 28 ottobre a Predappio è stata programmata la commemorazione della marcia su Roma, ma L'Anpi sta già iniziando a pestare i piedi e non vuole celebrare il 96esimo anniversario."Una celebrazione grave e illecita che va manifestatamente contro la Costituzione e celebra apertamente il fascismo", scrive in una lettera di diffida al prefetto e al questore di Forlì L'Anpi. La programmata commemorazione della marcia su Roma a Predappio, paese ...

