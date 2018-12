In Kenya c’è stato un nuovo arresto legato al rapimento della volontaria Silvia Romano

Atletica - scelti i cinque candidati per il premio di atleta dell’anno Iaaf : c’è anche il Kenyano Kipchoge : Il vincitore sarà annunciato il 4 dicembre a Montecarlo in occasione dei World Athletics Awards: ecco la lista dei candidati Il primatista mondiale della maratona, Eliud Kipchoge, e il 19enne campione europeo del salto con l’asta, Armand Duplantis, sono presenti nella lista dei 5 candidati al premio di atleta dell’anno della Iaaf. Il fondista kenyano ha migliorato il record del mondo dei 42km e 195 metri portandolo a ...