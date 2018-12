In Cina si può prenotare un hotel con WeChat

Mattarella risponde alla giovane ostetrica che non trova lavoro perché non può vacCinarsi : Reggio Emilia, la giovane ha subito due trapianti di fegato. La mamma scrive al presidente: "Non è per sua volontà. E mia figlia nella nostra regione non può accedere ai bandi". Il Colle chiede di conoscere "le valutazioni e gli interventi di competenza"

GUERRA DEI DAZI USA-Cina/ La sfida tra Xi e Trump può cancellare l'Italia - IlSussidiario.net : Trump impone nuovi DAZI e Macron teme un'escalation distruttiva per il commercio mondiale. Ma Xi vuole la leadership industriale e tecnologica

Padova - la classe si vacCina per proteggere la compagna. Un gesto che ci può insegnare molto : In provincia di Padova i bambini di una scuola primaria hanno deciso di farsi vaccinare contro l’influenza per proteggere una compagna immunodepressa. In poche righe è racchiuso un gesto di grande generosità e attenzione. Venti bambini di otto anni hanno dimostrato come saper scegliere anche per il bene degli altri. Una notizia che nella sua semplicità ha dello speciale. Con il consenso dei genitori gli alunni si sono quindi sottoposti in gruppo ...

Ragazza rapita in Kenya - esperto in mediCina delle migrazioni : “Può essere mancato il coordinamento fra l’Onlus e le autorità locali” : Riguardo il caso della Ragazza italiana rapita in Kenya il Prof. Aldo Morrone, esperto di medicina delle migrazioni e Direttore scientifico del San Gallicano di Roma, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Sono stato spesso in quelle zone, un rapimento può purtroppo sempre capitare ma ci sono delle modalità per prevenirli. Un elemento importante è che le onlus o ...

Nazionale - si torna a sognare con e per la Nazionale : la vittoria può riavviCinarci ai vertici del calcio : “Per aspera ad astra” è una frase che nei classici latini ricorre spesso, a partire dal primo secolo Avanti Cristo con Cicerone e Virgilio. Volendo esagerare è un concetto che potrebbe addirsi al momento della nostra Nazionale di calcio, passata in un anno dalla tragedia sportiva della mancata qualificazione al Mondiale in Russia alla semplice possibilità di qualificarsi alla final four della Nations League. Ovvio, si parla di ...

Cina e Usa - il derby della leadership globale può portare alla guerra fredda : I cinesi vogliono solo una posizione nel mondo che corrisponda alla loro quota del Pil mondiale. Non credo poi possa nascere una nuova guerra fredda. La Cina non ha un blocco di alleati come lo aveva ...

La Supercoppa di Spagna può restare all’estero : offerte da Usa - Cina e Qatar : La Supercoppa di Spagna può restare all'estero anche nel 2019: sul tavolo tre diverse offerte da Usa, Cina e Qatar. L'articolo La Supercoppa di Spagna può restare all’estero: offerte da Usa, Cina e Qatar è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Joseph Zen : 'in Cina può sparire la vera Chiesa' : ... davvero? Poco dopo l'annuncio dell'accordo, due vescovi cinesi della chiesa ufficiale sono stati inviati in Vaticano per il sinodo, un incontro regolare di vescovi di tutto il mondo. Chi li ha ...

Bitonci (Lega) a Comi : “Puoi chiedere a La7 la conduzione di un programma di cuCina”. Sdegno in Forza Italia : Polemica accesa a Omnibus (La7) tra l’europarlamentare del Ppe, Lara Comi, e il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci (Lega), sulle opere pubbliche e sulla Tap. “La fate o non la fate?”, incalza insistentemente Comi. “Le domande le fa il conduttore”, risponde reiteratamente il deputato leghista. Poi aggiunge: “Tu sei qui per dare delle risposte, ma non le puoi dare perché ormai non governate più ...

Milan - altri problemi economici per Yonghong Li : non può lasciare la Cina : Nuovi problemi per l’ex proprietario del Milan Yonghong Li. L’impossibilità di rimborsare il debito con il fondo Elliott gli ha fatto perdere la proprietà del club rossonero, mentre adesso Li è stato messo sotto accusa in Cina per un altro prestito non onorato. Stando ai media cinesi, il Tribunale intermedio del popolo di Jingzhou ha emesso un ordine restrittivo ritirando il passaporto all’uomo d’affari di Hong ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Cina favorita nella semifinale con l’Italia. L’esperienza può fare la differenza : L’esperienza, quella che alla vigilia, in sede di presentazione, avrebbe potuto essere un ostacolo per l’Italia fin dai primi passi del Mondiale, ora, alla stretta finale, può davvero fare la differenza e le azzurre, giunte fino alla final four, potrebbero pagare dazio nelle sfide con squadre dall’età media più alta di loro. Il tutto a partire dalla semifinale con la Cina: partita già complicata di suo perchè la Cina è campione ...

Troppi debiti accumulati - Yonghong Li non può lasciare la Cina : Stando a un documento del Tribunale di Hebei, all'ex presidente del Milan sarebbe stato ritirato il passaporto per impedirgli di lasciare il paese. L'articolo Troppi debiti accumulati, Yonghong Li non può lasciare la Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Yonghong Li 'bloccato' : troppi debiti - non può lasciare la Cina : Dopo tanti mesi in cui si erano perse le sue tracce, il nome di Yonghong Li riemerge. E lo fa per un fatto di cronaca tutt'altro che positivo per l'ex proprietario e presidente del Milan . Secondo quanto riportano diversi media cinesi, infatti, il governo ha deciso di impedire a Li di uscire dal Paese ...