Iliad Italia non fa più paura? Wind Tre convinta ma è troppo presto per cantare vittoria

Iliad - ufficiale l'apertura del primo negozio dell'azienda francese nel Sud Italia : Dopo Roma e Milano, Iliad ha scelto Napoli come città che ospita un suo negozio ufficiale. Il 4 dicembre infatti è stato aperto un negozio in pieno centro della città partenopea, precisamente in Via Toledo 103-104, il quale come dicevamo si aggiunge a quelli delle città prima menzionate e ai numerosi corner presenti nel territorio Italiano. La crescita commerciale dell'azienda francese prosegue, e dopo aver raggiunto e superato i 2 milioni di ...

Che delusione il prezzo iPhone XS - XS Max e XR con Iliad Italia : poco sconto e rate dimenticate : Chi sperava nel prezzo iPhone XS, XS Max e magari pure iPhone XR con Iliad Italia super scontato resterà molto deluso nel sapere che l'operatore mobile ha lanciato il suo listino per i melafonini ma il risparmio è talmente esiguo da non essere per nulla interessante. Tanto più, almeno per il momento, le soluzioni rateali d'acquisto non sono per nulla contemplate sullo store del vettore. Insomma, una disdetta su più fronti. Il prezzo iPhone XS ...

Tariffe migliori cellulari a Dicembre 2018. Wind - 3 Italia - Iliad - Vodafone e Tim a confronto : Le migliori offerte di Tariffe per cellulari disponibili per questo mese di Dicembre: quali sono, cosa prevedono e costi

Italia - l'effetto Iliad si fa sentire : costi dei piani in calo del 70% : IL paese asiatico sarà infatti tra i primi al mondo a lanciare, nei prossimi mesi, la copertura in 5G in tutta la nazione e per questo motivo diversi operatori hanno già iniziato ad offrire pacchetti ...

Il CEO di Iliad punzecchia gli altri operatori italiani : ora rimborsate le somme dovute per la fatturazione a 28 giorni : Il CEO di Iliad ha commentato su Twitter il provvedimento sulla fatturazione a 28 giorni emesso dal TAR e le sue parole scateneranno nuove polemiche L'articolo Il CEO di Iliad punzecchia gli altri operatori italiani: ora rimborsate le somme dovute per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Iliad ha portato in Italia “la tecnica dello sconto di 1 centesimo” : Tra gli effetti secondari dell'arrivo di Iliad in Italia vi è quello dell'utilizzo della "tecnica dello sconto di 1 centesimo". Ecco tutti i dettagli L'articolo Iliad ha portato in Italia “la tecnica dello sconto di 1 centesimo” proviene da TuttoAndroid.

TIM - offerte Operator Attack di novembre 2018 : sfida a Iliad - Vodafone - Wind e Tre Italia : offerte TIM novembre 2018, ancora attive le promozioni per chi effettua la portabilità. Tim Iron 50GB, Tim Deca Go 20GB e Tim 15 Go New 50GB offerte TIM: le Operator Attack di novembre 2018 offerte ...

Contraccolpo Vodafone a causa di Iliad : perdite ingenti in Italia : Il Contraccolpo accusato da Vodafone per il subentro di Iliad in Italia non è stato indifferente: in questo articolo vi avevamo già parlato delle perdite subite da TIM per lo stesso motivo, ed eccoci qui oggi pronti a concentrarci sui dati finanziari dell'operatore rosso, che, a cavallo del semestre conclusosi il 30 settembre scorso, pare aver fatto registrare dei cali in Italia e Spagna, con il -6.4% dei guadagni per quanto riguarda il nostro ...

Iliad ha già oltre 2 - 2 milioni di clienti in Italia : Stando a quanto rivelato da Iliad, alla fine di settembre i clienti vantati nel nostro Paese sono arrivati a quota 2,23 milioni L'articolo Iliad ha già oltre 2,2 milioni di clienti in Italia proviene da TuttoAndroid.

Problemi Iliad Italia all’estero? Numero assistenza dedicato ai clienti - quando è attivo : Come comportarsi quando si hanno Problemi Iliad Italia all'estero? Più di qualche cliente, in viaggio per svago o per lavoro, potrebbe avere la necessità di sentire l'assistenza del nuovo quarto operatore mobile Italiano ma è noto come, varcato il confine della nostra penisola, il comune Numero di riferimento 177 non abbia più alcuna utilità perché inattivo e dunque inutile. Visto l'avvicinarsi pure delle prossime feste natalizie, periodo in ...

Iliad cerca nuove figure specializzate in Italia : Iliad continua a rafforzare la propria infrastruttura nel nostro Paese e a novembre sul proprio sito ufficiale ha aggiunto alcune nuove offerte di lavoro L'articolo Iliad cerca nuove figure specializzate in Italia proviene da TuttoAndroid.

Strani sviluppi del 5G in Italia : uniti Iliad e Vodafone contro Fastweb : Per lo sviluppo del 5G in Italia sta avvenendo quello che in molti non si sarebbero mai aspettati: vedere ad esempio Iliad e Vodafone unite in un a "lotta" comune per la corretta ripartizione delle frequenze. Gli affari in ballo sono così corposi evidentemente da fare in modo che acerrimi rivali sotterrino l'ascia di guerra, almeno per un po' e per una causa più che motivata ed ecco spiegata quale. Il fatto è presto spiegato: come segnalano ...

Presto sovraccarico il servizio clienti Iliad Italia? Esubero operatori per il partner del vettore : Il servizio clienti Iliad Italia sarà Presto sovraccarico a causa di decisioni non dipese dalla volontà del nuovo quarto operatore mobile italiano? La situazione in sintesi è la seguente: il partner che attualmente ha la gestione dei call center preposti all'assistenza sta programmando una serie di esuberi del suo personale. Quali conseguenze dunque dietro l'angolo? La società che ha la gestione del servizio clienti Iliad Italia ...

Offerta 3 Italia operator attack : minuti illimitati e 4G ma solo per clienti TIM e Iliad | Costi e dettagli promozione : Offerta 3 Italia operator attack giga illimitati e 4G Offerta 3 Italia operator attack: minuti illimitati e 4G ma solo per clienti TIM e Iliad - Costi e dettagli promozione Tre Italia dopo aver quasi ...