Il viaggio del gas Il lato Balcanico del metanodotto Tap

Odissea sul traghetto della Grimaldi - rinunciano al viaggio alcuni passeggeri - Sardiniapost.it : Sono ripartiti da Civitavecchia oggi all'alba, verso le sei, quasi t utti i 390 passeggeri del Cruise Roma della Grimaldi : il traghetto, salpato ieri alle 7,15, ha avuto un'avaria all'elica sinistra ...

La Cina e le nuove rotte commerciali Euroasiatiche : in un doc di Sky il viaggio on the road sui nuovi “treni della seta” : Mille miliardi di dollari e settanta Paesi coinvolti. Sono queste le cifre dell’ambizioso piano di investimenti “One Belt One road”, con cui la Cina mira a creare nuove rotte commerciali Euroasiatiche. Lo racconta il documentario “La ferroVIA della seta” in onda domenica 9 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky TG24 e disponibile su Sky On Demand, all’interno del ciclo “Il racconto del reale”. Il doc, prodotto da Sky Atlantic e ...

Tav - il viaggio sulla Torino-Lione : le ragioni del sì e del no. “Ridurrebbe numero dei tir” - “Basta la linea esistente” : Dal 1990 il Tav è al centro del dibattito politico italiano. Nel corso degli anni, si sono succeduti nove governi, il progetto originale è stato modificato più volte, ma la linea non è stata ancora realizzata. Il Tav ancora oggi divide la politica, ma anche la comunità scientifica tra chi la ritiene un’opera indispensabile per lo sviluppo e la crescita economica e chi invece la ritiene un investimento inutile e dannoso. Ma a che cosa serve il ...

Egitto + crociera sul Nilo sono il viaggio di Capodanno perfetto del 2019 : Intorno tanti bambini che nuotano e si divertono: non hanno mai girato il mondo, ma sanno bene che la loro è una terra unica, ricca di passato e di magia. Le escursioni in feluca , la tipica barca a ...

Meditazione coi Beatles - il docufilm sul viaggio alle pendici dell’Himalaya dei Fab Four e Mia Farrow recuperato al River to River di Firenze : John, Paul, Ringo, George, Mia, Mike e Donovan. Non è una canzone di Elio e le storie tese, ma la truppa di celebri “occidentali” che nel febbraio del 1968 si recò in India dal maestro spirituale Maharishi Mahesh Yogy. Prezioso, grazioso e fazioso, risulta dunque “Meditazione coi Beatles”, il reperto televisivo in bianco e nero diretto da Furio Colombo che testimoniò a suo modo l’evento, frammento tv ritrovato e riproposto in questi giorni al ...

Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles - Paolo Rossi porta in scena l’ultima tappa del suo viaggio attorno al pianeta Moliere : Paolo Rossi, il più imprevedibile e incisivo degli attori comici italiani, dirige un’eterogenea compagnia di attori e musicisti in Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles, quinta e ultima tappa del suo lungo viaggio attorno al pianeta Moliere. Lo spettacolo, prodotto da TieffeTeatro Milano, racconta la straordinaria visione teatrale di un autore-attore, maestro dell’improvvisazione, sempre in bilico tra il dentro e il fuori scena, tra ...

‘I volti della canapa’ : un viaggio fotografico nelle vite di chi ricorre alla cannabis terapeutica : 'I volti della canapa' è un viaggio fotografico attraverso le storie delle persone che provano a combattere le loro malattie anche attraverso l'uso della cannabis terapeutica. Maria Novella De Luca ha raccolto queste storie, provenienti da tutta Italia, immortalando i racconti di chi chiede di "poter avere la libertà di scegliere come curarsi".Continua a leggere

Svelati i segreti del nuovo album di Marco Mengoni - con il palco del tour nato da un viaggio da finto giornalista : I segreti del nuovo album di Marco Mengoni non sono più tali dal giorno del rilascio di Atlantico, al quale ha dedicato un Festival di presentazioni condotto per le strade di Milano e alla presenza di altri artisti. Ospite di Radio Italia per l'intervista di presentazione dell'album, l'artista di Ronciglione ha reso noti alcuni particolari delle fasi di lavorazione del disco che ha rilasciato il 30 novembre, a cominciare dai viaggi compiuti ...

Capodanno 2019 : cinque idee di viaggio su dove andare per l'ultimo dell'anno : Il 2018 volge ormai al termine. È tempo di bilanci, personali ed economici, ma è anche tempo di prepararsi per festeggiare. Se non avete già scelto dove andare per l'ultimo dell'anno, proviamo a segnalarvi cinque idee interessanti per il Capodanno 2019.

Sono state oltre 50mila le presenze registrate a Fox Circus, l'evento organizzato da Fox Networks Group Italy con il patrocinio del Comune di Milano, che si è svolto dal 30 ...

viaggio nell'Ade : racconti di luce sull'Ipogeo del Cerbero

Brasile : futuro ministro dell'Economia cancella viaggio in Europa per motivi di salute : Brasilia, 03 dic 13:08 - , Agenzia Nova, - Paulo Guedes, futuro ministro dell'Economia del governo del presidente eletto Jair Bolsonaro, ha cancellato il viaggio in Europa previsto... , Brb,

Milano - viaggio dentro l'inferno del Palasharp. FOTOQui dormono le tante Desiree schiave dei nigeriani : INCHIESTA FOTOGRAFICA/ Siamo stati nei nuovi covi della mafia nigeriana, dove i pusher riducono in schiavitù le ragazzine drogate. Stiamo parlando del Palasharp a Milano, diventato un vero e proprio inferno dove la Polizia non può nemmeno entrare Segui su affaritaliani.it

I dieci comandamenti - 'La fine del mondo' : su Rai3 viaggio nelle periferie romane : Cosa vuol dire abitare in periferia? Quali diritti ha chi ci vive? 'La fine del mondo', in onda domenica 2 dicembre alle 20.15 su Rai 3, è un viaggio in due puntate in cui Domenico Iannacone affronta ...