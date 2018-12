Il trailer di Spider-Man presentato al Comic-Con Experience | nessuno spoiler su Endgame

Blastingnews

: Spider-Man: Far From Home, il trailer anticipa una relazione fra zia May e Happy Hogan - Everyeye : Spider-Man: Far From Home, il trailer anticipa una relazione fra zia May e Happy Hogan - GiostraGiacomo : Spider-Man - Far From Home: mostrato il trailer al CCX18. Ecco i dettagli della trama - Nerdmovieproductions -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Ildi-Man: Far From Home, atteso ieri online, è stato posticipato probabilmente al 18 dicembre. I fan della Marvel venerdì hanno potuto vedere il primo teaser di Avengers:e ieri, sabato 8 dicembre, sarebbe dovuta essere la volta di-Man, ma la produzione ha deciso di creare un po' più di attesa. Il teaser, in compenso, è stato-ConBrazil e la descrizione di ciò che si è visto è stata pubblicata da Collider, presente all'evento.-Man deve svolgere una missione mentre è a Venezia con i suoi amici Ilinizia con Peter Parker che sta facendo qualcosa con Zia May, quando arriva Happy Hogan e fa quasi dei complimenti alla donna, provocando lo sguardo ironico del ragazzo. Poi la scena si sposta su Peter che fa i bagagli per andare in Europa in gita scolastica e, guardando il costume nello sgabuzzino, dice che non ...