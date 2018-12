Il Segreto Anticipazioni 10 dicembre 2018 | Isaac e Antolina fingono di essere cognati

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Antolina umilia Elsa "Inginocchiati a terra!" : Elsa è stata accolta a casa di Isaac ma Antolina, in totale disaccordo con il carpentiere, coglierà ogni occasione per umiliare la sua ex "padroncina".

Il Segreto - anticipazioni del 10 dicembre : Emilia e Alfonso braccati dalla Guardia Civile : Una nuova e avvincente puntata della soap opera Il Segreto ci attende anche lunedì 10 dicembre 2018 su Canale 5, a partire dalle 16,20. La telenovela ideata da Aurora Guerra, ci ha svelato nelle ultimi episodi nuovi personaggi, giunti inaspettatamente a Puente Viejo e che ci riserveranno nuovi colpi di scena. Uno di questi è Isaac che nella puntata di lunedì confesserà tutta la verità sul giorno delle sue nozze a don Anselmo. Le anticipazioni ci ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Julieta e Saul sposi dopo il divorzio con Prudencio : Il matrimonio di Saul e Julieta al Segreto ci sarà: anticipazioni spagnole nuove puntate Julieta e Saul si sposano a Il Segreto. Tra una manciata di puntate, potremmo vederli mentre coronano il loro più grande sogno. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Prudencio finalmente si deciderà a consegnare a sua moglie le […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta e Saul sposi dopo il divorzio con Prudencio ...

Anticipazioni - Il Segreto : Saul è vivo ed impedisce all'amata di eliminare suo fratello : Fernando Mesia rivelerà che Saul è stato ucciso da Prudencio. Le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto rivelano che, per tale ragione, Julieta mediterà vendetta e metterà in atto un piano per eliminare suo marito. Ma il ritorno dell'uomo che ama e che credeva morto fermerà la sua mano e le impedirà di macchiarsi di un omicidio. Julieta fa pace con Prudencio, ma ignora la verità Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda a metà ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 10 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 10 dicembre 2018: Julieta è disperata: l’avvocato, infatti, sostiene di non poter fare assolutamente niente per salvare Saul dal carcere… Il commissario Padial mette sotto pressione Marcela e Matias, sicuro che i due sappiano dove si trovano Emilia e Alfonso… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Antolina incinta di Isaac : Il triangolo amoroso tra Elsa, Isaac e Antolina si complica; Antolina aspetta un figlio dal bel carpentiere.

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana : Emilia aspetta un figlio : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni delle puntate de Il Segreto che vedremo in onda la prossima settimana dal 10 al 14 dicembre in prima visione assoluta su Canale 5. Le trame ufficiali rivelano che Emilia confesserà ad Alfonso di aspettare un bambino, anche se la creatura che porta in grembo, in realtà non è il figlio naturale di Alfonso dato che la donna è rimasta vittima di violenza sessuale durante il periodo ...

Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 14 Dicembre 2018 : Emilia incinta : Il Segreto Anticipazioni settimanali: Emilia confessa a Alfonso di essere incinta e scappano Ci attende una settimana a dir poco scoppiettante. A Il Segreto di Puente Viejo ne vedremo delle belle. Emilia e Alfonso sono nascosti nelle segrete de La Villa di Francisca Montenegro e grazie all’aiuto di Raimundo, Fe e Fernando stanno organizzando una […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 14 Dicembre 2018: Emilia incinta ...

Il Segreto - anticipazioni : Julieta crede che Prudencio abbia ucciso Saul e medita vendetta : Appuntamento con le anticipazioni della soap opera Il Segreto che come sempre ci riservano molti colpi di scena. Nelle puntate che vedremo prossimamente in onda su Canale 5, Prudencio metterà in atto il suo piano di vendetta contro Saul e con un tranello sparerà due colpi di pistola contro il fratello. Prudencio comunicherà a Julieta la scomparsa di Saul e la ragazza, disperata, lo cercherà ovunque senza risultato, arrivando alla conclusione che ...

Il Segreto Anticipazioni 7 dicembre 2018 : Isaac è tornato a Puente Viejo : Isaac ha fatto ritorno nel suo paese natale dopo la morte della sua amata Elsa, avvenuta il giorno delle loro nozze.

Il Segreto Anticipazioni : SAUL È VIVO e impedisce un omicidio - ecco quale : SAUL Ortega (Ruben Bernal) uscirà momentaneamente di scena negli episodi de Il Segreto in onda la prossima settimana su Canale 5: com’è già noto, Prudencio (Josè Milan) fingerà di voler aiutare il fratello ad evadere dal carcere e lo attirerà in una vera e propria trappola mortale. Il Segreto anticipazioni: PRUDENCIO aiuta SAUL a fuggire dal carcere ma… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che SAUL, una volta che evaderà, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 7 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 7 dicembre 2018: Dolores vuole cercare di vendere il suo nuovo prodotto che aiuta ad ottenere un seno prosperoso… Isaac Guerrero è tornato a Puente Viejo, ma senza Elsa: non si è più sposato, infatti, visto che la sua promessa sposa è stata ammazzata proprio durante il giorno delle loro nozze… Severo, dopo aver raggiunto Irene, le confessa i suoi sentimenti. Anche la donna gli rivela di ...

Il Segreto Anticipazioni : Isaac arriva a Puente Viejo e commette un omicidio : anticipazioni Il Segreto: l’arrivo di Isaac a Puente Viejo porta nuovi misteri Isaac Guerrero arriva a Puente Viejo nelle prossime puntate de Il Segreto. Stando alle anticipazioni, il giovane giunge nel piccolo paesino spagnolo insieme ad Antolina. I due vengono accolti da Matias, che però non conosce bene il motivo del loro arrivo. Sappiamo che […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Isaac arriva a Puente Viejo e commette un ...

