Il reddito di cittadinanza per 5 mesi all' impresa che assume e taglio al cuneo fiscale

Perché il “navigator” del reddito di cittadinanza si chiama così? Che cosa c’è dietro? : Il Ministro Luigi di Maio ha annunciato che chi avrà diritto al reddito di cittadinanza, al fine di essere inserito o reinserito nel mercato del lavoro sarà assistito da una figura che sgancia questo compito dai centri per l'impiego: il navigator. Ma da dove salta fuori questo nome? È nuovo o si tratta del nome di professionisti presenti sulla scena internazionale? E Perché è stato scelto?Continua a leggere

reddito di cittadinanza - M5s : “Dati su povertà dimostrano quanto è squallido chi getta fango” : Il Movimento 5 Stelle, con un post sul blog delle stelle e sul blog di Grillo, assicura che il Reddito di cittadinanza si farà e partirà a inizio 2019. Commentando i dati sulla povertà, il M5s aggiunge: "Di fronte a questa drammatica fotografia della realtà mostrata dall’Istat risulta ancora più squallido chi ha il coraggio di gettare fango sul Reddito di cittadinanza".Continua a leggere

La sponda di Grillo a Di Maio : "Il reddito di cittadinanza ci sarà e partirà a inizio 2019" : Dal fondatore del Movimento 5 stelle arriva un assist a Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza. parla della misura come necessaria "per tornare a credere nel futuro", e asssicura: "Ci sarà e partirà a inizio 2019". Il cavallo di battaglia dei pentastellati è stato inserito nella manovra del governo gialloverde e ha suscitato non poche critiche dall'opposizione. Ed è proprio a chi è contrario alla misura - ...

Pensioni anticipate Q100 e reddito di cittadinanza - potrebbero servire meno risorse : Le novità sulle Pensioni ad oggi 7 dicembre 2018 vedono proseguire gli sforzi del Governo per la ricerca di una soluzione sulle coperture riguardanti la legge di bilancio 2019. Secondo quanto indicato dal Ministro Di Maio, le ultime rilevazioni tecniche sulle uscite anticipate tramite la quota 100 e sul reddito di cittadinanza indicano la possibilità di riuscire a realizzare i provvedimenti impiegando meno risorse. Dall'opposizione arrivano però ...

Sanità : la proposta - da reddito di cittadinanza a quello di salute : Un sostegno economico mirato per le spese sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. E’ il ‘reddito di salute‘ – l’alternativa al più famoso reddito di cittadinanza che il Governo ha annunciato e sta per varare – una proposta lanciata a Roma dalla Fondazione Farefuturo nel corso di un convegno alla Camera dei deputati con esperti, politici e addetti ai lavori. Nel 2017 – hanno ricordato – sono ...

Manovra - Di Maio : a febbraio quota 100 - a marzo reddito cittadinanza : Roma, 6 dic., askanews, - 'A febbraio la pensione minima sarà alzata a 780 euro a tutti i pensionati in difficoltà, le pensioni di invalidità a 780 per tutti i disabili in difficoltà, a febbraio parte ...

Manovra - Di Maio annuncia 'Il reddito di cittadinanza parte a marzo'. : ROMA - 'Il taglio delle pensioni d'oro entrerà nella legge di bilancio al Senato, la settimana prossima. Passiamo dal 25% al 40% di tagli sulle pensioni d'oro'. Luigi Di Maio esce da Palazzo Chigi e ...

La proposta : da reddito di cittadinanza a quello di salute : Un sostegno economico mirato per le spese sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. E' il 'reddito di salute' - l'alternativa al più famoso reddito di cittadinanza che il Governo ha annunciato ...

Stasera vertice a tre per nodi reddito cittadinanza e Quota 100 : Il testo della manovra è tutto da rivedere nel secondo passaggio al Senato dalla prossima settimana. Il premier Conte martedì tornerà a Bruxelles per presentare la nuova proposta italiana ed evitare ...

”Né reddito cittadinanza - né quota 100 - che poi è 104” - dice Maria Elena Boschi : Durante la discussione generale sul ddl Bilancio in aula a Montecitorio, l'intervento della deputata del Pd Maria Elena Boschi: "Il balconcino di palazzo Chigi da qualche giorno ha un ponteggio, forse perché non ha retto il peso delle bugie del vicepremier Di Maio che sono ormai diventate un genere letterario. Il simbolo dei festeggiamenti adesso rischia di crollare, come rischia di crollare l'economia italiana. ...

reddito di cittadinanza - Boeri va incontro al governo : "Usate l'infrastruttura del Rei" : Il presidente dell'Inps: "Utilizzare la stessa infrastruttura potrebbe anche evitare di creare discontinuità nell'erogazione...

Manovra. Salvini : No rinvii per quota 100 e reddito di cittadinanza. Moscovici : Serve altro sforzo : New York Times: Bruxelles deve offrire qualcosa o politica italiana sempre più nazionalista Il New York Times invece rileva come l'Ue sulla manovra stia conducendo "un gioco pericoloso". Adam Tooze ...

reddito di cittadinanza - perché farlo partire ad aprile potrebbe portare al caos : Far partire il Reddito di cittadinanza ad aprile potrebbe portare al caos: l'avvertimento viene da un report pubblicato dall'Alleanza contro la povertà, secondo cui non ci sono gli strumenti adeguati per far partire la misura in tempi così stretti. Per questo motivo chiede di rivalutare la norma e pensare, invece, a un'estensione del Reddito di inclusione.Continua a leggere

reddito di cittadinanza : aspettando i navigator - mancano 4.000 formatori : Non bastavano i meme irridenti che da oltre 24 ore girano in rete: quello rilanciato da Giorgio Meloni con Paolo Panelli che sbraita contro Enrico Montesano e Ninetto Davoli con un romanesco 'dovete ...