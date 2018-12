Il presepe di Bari che divide | Giuseppe e Maria come migranti e il salvagente come culla

Bari - presepe di denuncia nella piazza del paese : Gesù bambino è nero e annega in un mare di plastica. Polemiche sui social : Una natività particolare e di denuncia quella allestita dal comitato Feste patronali di Acquaviva delle Fonti, comune a circa 25 chilometri da Bari. Giuseppe e Maria sono immersi in un mare di plastica. Gesù bambino ha invece la pelle nera ed è adagiato in un salvagente arancione, lo stesso utilizzato durante un salvataggio in mare. Alle spalle dei tre nessun bue o asinello, ma un braccio con la pelle nera che emerge dall’acqua, ...