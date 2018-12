Il nuovo album di Tiziano Ferro sarà “il più bello” della sua carriera | parola del

LP - un nuovo album tra drammi e romanticismi 'Sogno un opera rock che ruoti attorno a un matrimonio' : Sono passati tre anni da quando, grazie a una canzone caratterizzata da una voce potente e da un curioso fischio da cowboy, anche in Italia ha cominciato a risplendere forte la stella dell'italo-...

Sfera Ebbasta ha cancellato le date di promozione del nuovo album : Otto ore dopo la strage nella discoteca di Ancona, dopo che in tanti sui social si domandano quando Sfera Ebbasta, la star della trap che aveva attirato nella 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo quasi duemila ragazzini, avrebbe commentato la morte di 6 persone, è arrivato l'annuncio della cancellazione delle date del tour promozionale del nuovo disco. "Per quanto poco possa servire, il mio affetto e il ...

‘O Diavolo - il nuovo album di Francesco Di Bella è il canto di una Napoli nascosta : Cala il sole sui vicoli di Napoli. Il tempo è scandito dal rumore del pallone che rimbalza sulle saracinesche dei negozi calciato forte dai bambini che emulano un gol di Lorenzo Insigne, sognando di diventare i nuovi Maradona. Ogni calcio al pallone è una nota, come quella di un percussionista, alla Tullio De Piscopo, che suona la melodia dell’umanità. Quella varia e vivace che popola la Napoli di Francesco Di Bella, ex frontman dei 24 Grana, ...

Spuntano le prime parole di Testa o croce dei Modà - nuovo brano dal prossimo album di inediti : Le prime parole di Testa o croce dei Modà arrivano direttamente alla pagina ufficiale del gruppo di Francesco Silvestre, che ha pubblicato un brevissimo stralcio della nuova canzone che farà parte della loro prossima prova di studio. Testa o croce non esiste...se decide il cuore... queste le parole che i Modà hanno voluto anticipare per tutti i fan che aspettano da tempo un loro ritorno, annunciato dopo il successo di Cash che Silvestre ha ...

Per Camila Cabello duetti con Ed Sheeran e Shawn Mendes nel nuovo album di inediti? (Foto e video) : Collaborazioni inedite di Camila Cabello con Ed Sheeran e Shawn Mendes potrebbero arrivare nel nuovo album di inediti della rivelazione cubana del pop. La Cabello e Mendes si sono incontrati questa settimana al festival radiofonico di fine anno "Jingle Ball" e la cantante ha pubblicato una foto col collega nel camerino, seduta sul pavimento mentre teneva in mano una chitarra. Ad alimentare la curiosità generata dalla foto, c'è il commento ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell? : Spunta una data d'uscita del nuovo album di Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell: atteso per il 2019, il disco potrebbe arrivare già all'inizio della primavera. A dare ai fan di Lana Del Rey una data cui aggrapparsi per il nuovo arrivo sul mercato discografico è il sito web di MTV, che ha annunciato mercoledì 5 dicembre la release dell'album prevista per il 29 marzo. C'è da dire che Lana Del Rey e la sua sua etichetta non hanno ancora ...

Svelati i segreti del nuovo album di Marco Mengoni - con il palco del tour nato da un viaggio da finto giornalista : I segreti del nuovo album di Marco Mengoni non sono più tali dal giorno del rilascio di Atlantico, al quale ha dedicato un Festival di presentazioni condotto per le strade di Milano e alla presenza di altri artisti. Ospite di Radio Italia per l'intervista di presentazione dell'album, l'artista di Ronciglione ha reso noti alcuni particolari delle fasi di lavorazione del disco che ha rilasciato il 30 novembre, a cominciare dai viaggi compiuti ...

Marco Mengoni - uscito il suo nuovo album 'Atlantico' : da aprile inizia il Tour : Si intitola 'Atlantico' il nuovo album di Marco Mengoni uscito lo scorso venerdì 30 novembre. L'album, il quinto in studio dell'artista vincitore di Sanremo 2013 con il brano "L'Essenziale", è una sorta di diario musicale in cui racconta il lungo viaggio fatto in giro per il mondo con lo zaino in spalla. Un viaggio in cui è entrato in contatto con tante culture diverse, da cui si è lasciato ispirare ritornando a casa pieno di idee. Ci sono ...

Demi Lovato sta bene e si mostra sui social - dalla riabilitazione al Jiujitsu (foto) : a quando il nuovo album? : Dopo mesi molto difficili ormai Demi Lovato sta bene: in seguito alla riabilitazione durata poco più di tre mesi per l'overdose che l'ha portata in rianimazione lo scorso luglio, la popstar ha usato nuovamente i suoi network martedì 4 dicembre per mostrarsi al suo pubblico. La cantante di Tell Me You Love Me, impegnata in un percorso di sobrietà che sta dando i suoi frutti, ha svelato che sta praticando il Jiujitsu, un'arte marziale ...

Max Gazzè - nuovo tour per i 20 anni dell'album più amato : «La mia Favola pop di papà e sognatore» : 'Non riuscivo a stare fermo a casa. Così, dopo i concerti in Europa per festeggiare i 20 anni di 'La Favola di Adamo ed Eva', ci ho preso gusto. Al punto da decidere di proseguire i live in Italia'. ...

Più di 60 rapper italiani nel nuovo album di Dj Fast Cut (tracklist e video preview) : E' a dir poco impressionante la tracklist di 'Dead Poets 2: I Due Ordini' il prossimo attesissimo disco di Dj FastCut, il cui pre-ordine è disponibile da oggi. Come spesso accade per i dischi firmati dai producer, non solo in ambito hop hop, le voci che si alterneranno sulle basi curate da FastCut saranno diverse e molto distanti tra loro, per stile, tecnica, vocalità, attitudine, immaginario e chi più ne ha più ne metta....Continua a leggere

Si intitola "Leonesse" il nuovo album live del cantautore varazzino Emanuele Dabbono : Si chiama ' Leonesse' il primo album live di Emanuele Dabbono. R egistrato in occasione del concerto a La Claque di Genova lo scorso 21 aprile, il disco è stato prodotto con Raffaele Abbate per l'...

Ufficiale la data d’uscita del nuovo album di Fedez - al via il singolare pre-order di Paranoia airlines : La data d'uscita del nuovo album di Fedez è stata rivelata. Ad annunciarla è l'artista di Rozzano, che ha fatto anche sapere che i pre-order ufficiali saranno attivi dal 4 dicembre. Paraonoia airlines uscirà quindi il 25 gennaio ma sarà anticipato da qualcosa di molto speciale. Tutti coloro che effettueranno in pre-order nei punti vendita fisici riceveranno uno speciale "Gratta e Vinci" con il quale potranno vincere una cena con Fedez e ...