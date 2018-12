Il Milan prende posizione | «No alla pirateria degli eventi sportivi in diretta»

Higuain non è al meglio ma col Torino si riprende il Milan : Archiviate le due giornate di squalifica seccessive all'espulsione subita contro la Juve, a Higuain resta solo da smaltire l'ultima eco del fastidio alla schiena che si porta dietro da un po' di tempo:...

Calciomercato Milan - Maldini fa sognare i tifosi : “ecco chi stiamo provando a prendere” : Paolo Maldini ha parlato delle possibili mosse di mercato del Milan nel mese di gennaio, la finestra invernale porterà novità in casa rossonera Paolo Maldini è di certo una garanzia per i tifosi del Milan, le parole dell’ex capitano ed attuale dirigente vengono prese per oro colato dal popolo rossonero. Dunque, quanto rivelato da Maldini in chiave Calciomercato ai microfoni di Mediaset, è molto importante in vista della sessione ...

Milan-Parma - Gattuso sorprende tutti : Josè Mauri titolare : Milan-Parma, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso sta preparando una mossa inattesa in vista dell’incontro di domani a San Siro Gennaro Gattuso si appresta a sorprendere tutti con le scelte di formazione per il suo Milan in vista della gara casalinga col Parma di domani a mezzogiorno. Il tecnico rossonero, secondo le indiscrezioni rilanciate da Skysport, sarebbe in procinto di preparare una novità abbastanza inattesa dal 1′ ...

Milan - Patrick Cutrone sorprende tutti : “il mio idolo è Morata” : Milan, Patrick Cutrone ha raccontato il momento della sua carriera rossonera, ma ha anche parlato dei suoi idoli come Morata e Inzaghi “Giocare con Higuain per me è un onore. In allenamento lo osservo, perché ogni volta capisco cose nuove. Giocare al suo fianco mi aiuta molto, poi posso giocare anche da solo, non sento la pressione. Per me l’importante è scendere in campo”. Lo dice l’attaccante del Milan, Patrick ...

Milan - Mirabelli : «CR7 non sostenibile : con Elliott avremmo potuto prenderlo» : «L'attaccante che stavo prendendo e che avrebbe fatto venire giù San Siro era Cristiano Ronaldo», le parole dell’ex direttore sportivo rossonero. L'articolo Milan, Mirabelli: «CR7 non sostenibile: con Elliott avremmo potuto prenderlo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - i retroscena di Mirabelli : “Stavo per prendere il numero uno. Bonucci? Ecco cosa penso” : Massimiliano Mirabelli ha raccontato a Sportitalia la sua esperienza al Milan, durata un anno e conclusasi con l’addio della proprietà cinese. Lui e Fassone dominarono il mercato estivo 2017/2018 con acquisti che avrebbero dovuto spingere i rossoneri a competere con la Juve. Proprio in bianconero gioca adesso quello che fu a lungo l’obiettivo numero uno dell’ex ds: “L’attaccante che stavo prendendo e che avrebbe ...

Milan - Mirabelli : «CR7 non era sostenibile : con Elliott avremmo potuto prenderlo» : «L’attaccante che stavo prendendo e che avrebbe fatto venire giù San Siro era Cristiano Ronaldo». L’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha rivelato così le intenzioni del club rossonero per puntare CR7 nella scorsa estate, durante una lunga intervista a Sportitalia. «Era un’operazione pensata con Jorge Mendes, ne abbiamo parlato e l’avevamo fatta sotto traccia. Era nata […] L'articolo Milan, Mirabelli: ...

Milan - Mirabelli ne ha per tutti : "Potevamo prendere Ronaldo - ho detto no a Ibra" : Ogni tanto riappare, tirato fuori da un passato che sembra già remoto eppure è lì a qualche mese di distanza. Max Mirabelli , ds di un Milan che non esiste più e figlio della disgraziata era cinese ...

Milan - Higuain : “Dimostrerò alla società che non ha sbagliato a prendermi” : “Riscatto? È una parola che ho sentito in tutta la mia carriera, ma non mi devo riscattare né io né il Milan. Gioco da 13 anni in Europa e dimostrerò che quell’errore con la Juve mi ha fatto migliorare ancora: voglio dimostrare alla società che non ha sbagliato con me. Aiuterò il Milan a centrare tutti gli obiettivi possibili, posso dare molto di più“. Gonzalo Higuain è pronto a tornare in campo. Domani il Pipita giocherà ...

La Lazio riprende il Milan al 94' : finisce 1-1 all'Olimpico : La Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Gennaro Gattuso non si fanno male nel posticipo domenicale delle ore 18. La gara è stata equilibrata, tirata e ricca di episodi con i padroni di casa che hanno giocato meglio e avrebbero forse meritato qualcosa in più. I rossoneri, però, ci hanno messo l'orgoglio viste le tante assenze tra infortuni e squalifiche. Tutto è successo negli ultimi diciannove minuti, recupero compreso, quando Kessié ha portato ...

Milan - le rivelazioni dell’ex Galliani : “Ecco chi provai a prendere quando ero in rossonero” : Durante la trasmissione di Radio CRC, è intervenuto Adriano Galliani, ex dirigente del Milan ora al Monza di Berlusconi. L’ex ad rossonero ha parlato di alcuni retroscena chiamando in causa personaggi che ora si stanno facendo strada nel mondo del calcio: “Provato a portare Sarri al Milan? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere (ride […] L'articolo Milan, le rivelazioni dell’ex Galliani: “Ecco chi provai a ...

Milan - Fassone torna a parlare : “stavamo per prendere Cristiano Ronaldo” - poi il default di mister Li : Milan, Marco Fassone è tornato a parlare del default della proprietà cinese targata Yonghong Li che ha portato il club nelle mani di Elliott “Ignoro da dove siano arrivati i soldi dell’ operazione. Se fossero suoi o in prestito. Però nell’operazione con Fininvest erano coinvolti gli advisor più prestigiosi. Da Lazard a Rothschild e lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli. Perché dovevo dubitare?” L’ex amministratore ...

Milan - prende corpo l'idea Gasperini per la nuova stagione : contatti in corso tra le parti : Il Milan per il momento si sta rendendo protagonista di un campionato che non sta deludendo le attese di inizio stagione, anche se si percepisce che la società vuole qualcosa in più. Proprio per questo motivo il tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, dovrà essere bravo a gestire la situazione di emergenza visti i tantissimi infortuni, cercando di non perdere terreno sulle rivali dirette per un posto nella prossima Champions League. Si ha la ...

Serie A Story - nono episodio. 2003-04 : il Milan si riprende il trono del calcio italiano trascinato da uno Shevchenko da Pallone d’Oro : Dopo diverse settimane, torniamo a ripercorrere la lunga storia del Campionato di Serie A. Eravamo rimasti al campionato 2002-03, con la Juve di Lippi che vince il suo secondo Scudetto consecutivo con due giornate di anticipo ma allo stesso tempo perde in finale di Champions League contro il Milan di Ancelotti ai calci di rigore. I rossoneri, centrata la doppietta Champions-Coppa Italia, puntano a vincere lo scudetto, l’unico trofeo che è ...