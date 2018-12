Il Guinness dell' assurdo

Rugby – Guinness PRO14 : David Sisi capitano delle Zebre nella trasferta di Cardiff contro i Blues : Sarà David Sisi a guidare le Zebre, in qualità di capitano, nella trasferta di Cardiff contro i Blues, nel match valevole per l’ottavo turno di Guinnes PRO14 Le Zebre hanno concluso stamane la rifinitura alla Cittadella del Rugby di Parma in vista della sfida del prossimo fine settimana. Per l’ottavo turno del Guinness PRO14 i bianconeri saranno in campo in Galles per sfidare i Cardiff Blues nella sfida di ritorno tra le due ...

Caserta nel Guinness con la padella per caldarroste più grande del mondo : La padella per caldarroste più grande del mondo? Non è più in Portogallo, ma in Italia. Precisamente in provincia di Caserta, a Roccamonfina, antico e suggestivo borgo immerso tra secolari castagneti ed area verde tra le più belle del Paese. ...