Il dossier alta velocità divide Lega-M5s | ma riavvicina Salvini agli imprenditori

La transizione ecologica impossibile in Francia. I Gilet Gialli fanno saltare il dossier nucleare di Macron : Non è tanto la questione dei 6 centesimi al litro, l'accisa sul gasolio introdotta da Macron per cominciare a finanziare la cosiddetta "transition énérgertique" (così come gli suggeriva l'anno scorso il suo ministro, poi dimissionario, il super-ambientalista Nicolas Hulot) che ha fatto da detonatore alla mezza insurrezione dei "Gilet jaunes".E non si tratta neanche del rinvio (al 2035 ad andar bene, dieci anni dopo la ...