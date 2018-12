Il deputato Dell’Osso lascia M5S | Grillo ironizza | “Pago più di Berlusconi | pago cash”

fanpage

(Di domenica 9 dicembre 2018) "Offro il doppio di qualunque cifra possa offrire #(The Muppet) per l'acquisto di parlamentari in saldo!cash!", hato il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppesulla sua pagina Facebook commentando l'addio delM5S Matteo Dell'Osso. "Mi dispiace davvero tremendamente che Beppe possa anche solo pensare una cosa del genere. Ma Beppe sappia che il presidentenon mi ha dato nulla, solo rispetto e libertà", ha replicato Dell'Osso.