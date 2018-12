Il caso Dall' Osso agita M5s Botta e risposta fra grillo e il deputato su presunte

Come è nato il 'caso Dall'Osso' scoppiato nel Movimento 5 stelle : Succede tutto in pochi minuti nella notte di domenica. Il presidente della Commissione Bilancio Claudio Borghi riferisce che "l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037" è stato ritirato, l'esponente del Movimento precisa "di non aver ritirato la propria firma da nessuno degli emendamenti presentati dal suo gruppo", tanto meno su quello riguardante la disabilità (10 milioni di euro per tre anni). Da ...

Ilary Blasi - una pausa dalla tv per “fare spazio” a Barbara D’Urso? La sua agenzia smentisce. E lei torna sul “caso Corona” : “Nessun accordo - non mi presto a pagliacciate” : “Francesco all’inizio mi ha detto: ‘Quando ci sposiamo smetti di lavorare e ti dedichi alla famiglia’. L’ho guardato negli occhi e gli ho spiegato che avrei lavorato: forse c’era un pizzico di gelosia in quella richiesta. Ma ha capito che era una priorità e mi ha lasciato fare”, Ilary Blasi si racconta in un’intervista a Liberi Tutti, allegato del Corriere della sera. La carriera della conduttrice era iniziata molto presto: “In fondo ...

Nasce sana dall’utero di una donatrice morta un anno prima : clamoroso caso in Brasile : Quando la forza della vita riesce a superare persino l’indistruttibile barriera della morte, ecco che la fantascienza può far pace con la scienza. Ne è dimostrazione vivente una piccola brasiliana di quasi un anno, nata a San Paolo del Brasile il 15 dicembre del 2017, da ben due madri. E questo non è certo l’aspetto più singolare della vicenda, poiché una delle due madri era già deceduta un anno prima che la piccola Nascesse. ...Continua a ...

Miriam Leone/ Dalla vittoria a Miss Italia al caso Weinstein : "Quando una donna dice no - vuole dire NO!" - IlSussidiario.net : Miriam Leone, l'intervista su Grazia, ecco cosa ne pensa delle molestie: 'No vuol dire no!'. L'attrice siciliana torna al cinema dal 13 dicembre.

Bimba nasce dall'utero della donatrice deceduta : primo caso al mondo : Non è la prima volta che un neonato viene al mondo grazie a un trapianto di utero , ma nei casi precedenti si trattava sempre di donatrici viventi: dal 2014 ad oggi sono 14 i bambini nati in questo ...

caso Regeni - Di Maio : “Risposte entro l’anno dall’Egitto o rapporti saranno compromessi. Eni? Tutto ne risentirà” : L’Egitto ci ha assicurato “risposte efficaci” che “devono arrivare in questo periodo”, altrimenti “trarremo le conseguenze”. Luigi Di Maio lancia un ultimatum al Cairo sul Caso di Giulio Regeni, dopo l’ennesima mancata collaborazione per fare chiarezza sull’omicidio del ricercatore italiano, e minaccia uno stop ai rapporti con lo Stato nord-africano ad ampio spettro. E che rischia di ...

Jane Alexander e la proposta di sesso a 3 al GfVip : il caso svelato dalla Gialappa's : di Emiliana Costa Jane Alexander e la presunta proposta di sesso a tre. Su Leggo.it le ultime novità. L'attrice romana, reclusa nella casa del Grande Fratello Vip , ha raccontato agli altri inquilini ...

Scimmia strappa neonato dalle braccia della mamma e lo uccide. Un caso choc : Un bimbo di soli dodici giorni è morto dopo essere stato attaccato da una Scimmia. Secondo le informazioni riportate dai media locali, la Scimmia si è introdotta nell’abitazione, probabilmente alla ricerca di cibo, e ha preso il piccolo sotto gli occhi della madre, che lo stava allattando. La donna non è riuscita a opporsi e l’animale è riuscito a portare via il piccolo. Il fatto è accaduto lunedì in un villaggio vicino alla città di Agra, nello ...

"Espulso dall'Egitto perchè ho denunciato la persecuzione dei gay" : il caso arriva in Parlamento : Felix Cossolo, titolare di uno storico locale gay di Milano, respinto alla frontiera al Cairo per un reportage scritto anni fa sulle persecuzioni contro il mondo Lgbti in Egitto. Ivan Scalfarotto annuncia una interrogazione parlamentare

caso Orlandi - primi risultati dalle ossa. "Non troppo degradate" : Il rebus attorno alla scomparsa di Emanuela Orlandi non verrà sciolto prima di una decina di giorni. Ci vorrà infatti più di una settimana per avere le prime certezze sui resti ossei trovati nei ...

Dalle reverie di Giampiero Bodino a Klimt 2.0 in basilica. E il caso dell’ex chiesa di San Paolo Converso : come la burocrazia ammazza la creatività : Siete mai entrati in un quadro? Io sì. Ho inforcato un paio di occhiali 3D e ho camminato su un folliage giallo/oro, ho calpestato un tappeto di fiori, ho galleggiato in una cascata d’acqua e sono stata avvolta da fiamme e fuoco. È la performance multimediale dedicata alle opere di Klimt, padre della Secessione viennese. Un caleidoscopio di segni e figure iconiche si rincorrono su pareti, pavimento e soffitto. Su schermi giganti si ...

caso Cucchi - pm : “Prove inquinate per ordini dall’alto dai carabinieri” : Durante processo bis in corso a Roma a carico dei cinque carabinieri accusati del pestaggio e della morte del 31enne geometra romano, il pm ha presentato nuovo materiale probatorio accusando la stessa catena di comando dell'arma per i depistaggi: "Non fu frutto di una decisione estemporanea, ma l’esecuzione di un ordine"Continua a leggere

