Identificato il minorenne che avrebbe spruzzato lo spray urticante alla discoteca di

(Di domenica 9 dicembre 2018) È stato individuato edilcheunoall'interno dellaLanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), dove stava per cominciare il dj set di Sfera Ebbasta, provocando il panico che ha poi portatomorte di sei persone. Secondo quanto si apprende, il ragazzino - che è residente nella provincia - è statosulla base delle testimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dProcura dei Minorenni.Ieri sera una bomboletta diera stata trovata nellaSecondo alcuni testimoni potrebbe esserci stata una litebase dell'incidente. Dal racconto di Alessandro, 16 anni, a Lapresse, "si vede un ragazzo salire sul cubo, girarsi e spruzzare lo. Probabilmente lo ha fatto perché avevano minacciato di morte un altro ragazzo che doveva essere in sala. Penso che lo ...