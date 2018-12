Iachini | Empoli può fare ancora meglio

Serie A Empoli - Iachini : «Bologna? Sarà una gara impegnativa» : Empoli - Ennesimo scontro diretto per l'Empoli, Beppe Iachini ha parlato alla vigilia della sfida con il Bologna. I felsinei sono in crisi e anche il loro allenatore Pippo Inzaghi. "Sarà una gara ...

Serie A Empoli - Iachini : «Bologna? Non è un esame di maturità» : Empoli - "Ho abbastanza esperienza per capire che questa gara non è un esame di maturità" . Così il tecnico dell' Empoli , Iachini , alla vigilia dell'incontro con il Bologna : "E' una gara che ...

Empoli - Iachini : 'Grande rammarico - bisogna chiudere queste partite' : Il tecnico dell' Empoli Giuseppe Iachini analizza a Sky Sport il pareggio con la Spal: 'C'è rammarico, perché i ragazzi hanno fatto una grande partita, creando tanto e concedendo molto poco o quasi nulla. Purtroppo non siamo stati bravi a capire la gara ...

Spal-Empoli - probabili formazioni : Iachini verso il cambio di modulo : Sabato pomeriggio al Paolo Mazza di Ferrara Spal e Empoli giocheranno il match inaugurale della 14° giornata di andata del campionato di Serie A 2018-2019. Partita delicate per tutte e due le formazioni alle prese con le secche della bassa classifica. Massima consapevolezza da parte di Iachini e Semplici che nelle rispettive conferenze stampa hanno […] L'articolo Spal-Empoli, probabili formazioni: Iachini verso il cambio di modulo ...

Spal-Empoli le probabili formazioni : Iachini verso il cambio di modulo : Sabato pomeriggio al Paolo Mazza di Ferrara Spal e Empoli giocheranno il match inaugurale della 14° giornata di andata del campionato di Serie A 2018-2019. Partita delicate per tutte e due le formazioni alle prese con le secche della bassa classifica. Massima consapevolezza da parte di Iachini e Semplici che nelle rispettive conferenze stampa hanno […] L'articolo Spal-Empoli le probabili formazioni: Iachini verso il cambio di modulo ...

Serie A Empoli - Iachini : «La Spal ha dimostrato di non essere una piccola» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Empoli Iachini Spal Tutte le notizie di Empoli Per approfondire

Empoli - Iachini vuole risposte dalla sua squadra : “adesso dobbiamo migliorare anche in trasferta” : Empoli, Giuseppe Iachini si appresta ad affrontare uno scontro diretto molto importante per la classifica: empolesi in trasferta in casa della Spal “Sono curioso di vedere cosa sapremo fare in trasferta dove entrano in gioco e si accentuano anche tanti altri aspetti. Giocheremo su un campo difficile, con un tifo caloroso che si farà sentire, contro un avversario organizzato, che sta facendo un buon calcio, che si conosce bene e che ...

Serie A Empoli - Iachini vuole confermare la svolta : Empoli - Dopo aver battuto Udinese e Atalanta , l' Empoli ha incassato sei punti riaprendo i giochi in fondo alla classifica. La rotta per la salvezza è stata intrapresa: l'Empoli di Iachini è una ...

Empoli-Atalanta - Iachini : 'Qualità e mentalità - siamo sulla strada giusta. Non abbiamo fatto giocare una grande squadra' : Tanta soddisfazione per l'allenatore dell'Empoli, che al termine dell'incontro ha commentato la prova dei suoi ai microfoni di Sky Sport. "Dopo aver terminato il primo tempo in svantaggio ...

Serie A Empoli - Iachini : «Atalanta? Sarà una partita difficilissima» : Empoli - " Abbiamo cercato di imprimere ai ragazzi altre nozioni tattiche, sia per la fase di possesso che di non possesso, ma c'è ancora tanto da lavorare ". Queste le parole dell'allenatore dell' ...

Calciomercato Empoli - idea Dell'Orco per Iachini : Empoli - In ottica mercato l' Empoli sarebbe sulle tracce di Daniele Dell'Orco , classe 1994, terzino sinistro del Sassuolo . Un elemento conosciuto da Iachini nella sua esperienza nella stagione ...

Empoli - Iachini squalificato un turno per bestemmia : Non solo Gonzalo Higuain . Il giudice sportivo oltre al centravanti rossonero - squalificato due giornate, il Milan ha già annunciato il ricorso - ha deciso di fermare per un turno anche l'allenatore ...

Empoli - un turno di stop per Iachini per "espressione blasfema" : Non solo Gonzalo Higuain . Il giudice sportivo oltre al centravanti rossonero - squalificato due giornate contro le quali il Milan ha già annunciato il ricorso - ha deciso di fermare per un turno ...

Iachini - buona la prima : l'Empoli batte l'Udinese 2-1 : Alla sua prima gara sulla panchina dell'Empoli, Beppe Iachini vince e fa respirare gli azzurri grazie ai gol di Zajc e Caputo, che firmano il 2-1 sull'Udinese. Per Velazquez non bastano le quattro ...