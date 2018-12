I lavoratori della Bekaert a difesa del posto di lavoro

Nessuna risposta sugli stipendi arretrati - i lavoratori della Lupiae Servizi incrociano le braccia : incrociano la braccia per due giorni i lavoratori della Lupiae Servizi, la società partecipata del Comune che sta attraversando una crisi finanziaria.

L'ESPROPRIO DELLA PRODUTTIVITA' AI DANNI DEI lavoratori NELL'ITALIA DEL GOVERNO DELLE "SINISTRE" di Luigi Luccarini. : ... per un aumento del relativo comparto di spesa pubblica del 299% 24,7 miliardi di euro in 10 anni ha generato davvero nulla in termini di fattori di crescita per l'economia DELLA Nazione. Anzi. Un ...

La voce della Politica Fca : Ugl "Attesa per incontro su futuro stabilimenti e lavoratori" : "Siamo fiduciosi in merito al nuovo piano Fca 2018/2022 nell'attesa di entrare nei particolari che riguardano ogni stabilimento e di incontrare i massimi vertici di Fiat Chrysler Automobiles, domani a ...

Bagnoli - domani in sciopero i lavoratori di Città della Scienza : Inoltre le Rsa Filcams Cgil di Città della Scienza spiegano di non condividere la convocazione del'assemblea dei soci per il prossimo 29 novembre «con le vecchie regole e le vecchie modalità di voto».

In stato di agitazione a Modica i lavoratori della SpM : I lavoratori della SpM di Modica devono percepire cinque mensilità e il Comune continua a non onorare gli impegni assunti. stato di agitazione

Castellammare - Avviata la liquidazione della Sint - Sica : «Teniamo d'occhio il ricorso dei lavoratori delle terme» : A proposito di politica, ben prima si dovrebbe chiudere il caso Monte dei Paschi di Siena. L'istituto di credito toscano vanta ancora un credito nei confronti della Sint di circa 600mila euro e, a ...

Cannavò : “Torniamo al movimento operaio per ricostruire la sinistra”. Padellaro : “Da lavoratori strade positive” : “Il padrone aveva portato via tutti i macchinari dalla fabbrica. Così gli operai hanno occupato i capannoni, si sono riuniti in cooperativa e hanno ricominciato a lavorare”. Quella della Ri-Maflow di Milano è una delle esperienze raccontate in Mutualismo. Ritorno al futuro per la sinistra, il libro di Salvatore Cannavò, vicedirettore de Il Fatto Quotidiano, presentato al circolo Arci Guernelli di Bologna insieme a Maurizio Landini e Antonio ...

Cittadella : viali completamente al buio. Rischi per studenti e lavoratori : BRINDISI - Per vedere dove si mettono i piedi, bisogna farsi luce con il display dello smartphone. I viali della Cittadella della ricerca sono completamente al buio. Di lampioni accesi, neanche a ...

Ex Ogr - a Foligno i lavoratori incontrano i vertici della Uil : Il segretario generale di Uiltrasporti Claudio Tarlazzi ha visitato la Omcl di Foligno, la più grande e storica officina del comparto ferroviario, incontrando maestranze e dirigenza dell'azienda. ...

Cgil lavoratori della conoscenza : Adriano Rizza rieletto segretario : Cgil lavoratori delle conoscenza: Adriano Rizza rieletto segretario. Ad affiancarlo un’assemblea generale di trentaquattro componenti

Negozi etnici - arriva l’esame di italiano per i lavoratori stranieri : la proposta della Lega : Nel giugno scorso la senatrice leghista Silvana Comaroli ha presentato una proposta di legge volta a introdurre una serie di regolamentazioni per i Negozi multietnici gestiti da stranieri, ovvero l'esame di conoscenza della lingua italiana per gli addetti alle attività commerciali e l'obbligo di traduzione delle insegne degli esercizi in italiano. .Continua a leggere

Codice della crisi d'impresa : buona notizia la tutela di aziende e lavoratori - oltre che dei creditori : Come sempre la cronaca ci ricorda, la crisi di grandi imprese, di recente, Alitalia e Ilva, devasta la vita dei lavoratori e delle loro famiglie, impoverisce vasti territori, ricaccia nell'...

"Il dl Genova può salvare i lavoratori della Comital" : Una soluzione per i 140 lavoratori Comital e Lamalù di Volpiano, ai quali è scaduta la cassa integrazione in deroga e non rientrano più nel decreto Genova. Parte da qui il ministro dello Sviluppo ...

Maltempo Sardegna - Ugl : “Disagi per i lavoratori della Saras” : Disagi e difficoltà per i lavoratori della Saras dopo il disastro provocato dalle precipitazioni dei giorni scorsi e dai problemi alla viabilità. “Si è sottovalutato troppo a lungo l’enorme impatto sulla sicurezza che la viabilità ha sul polo industriale di Sarroch – denuncia il segretario provinciale della UGL Chimici Andrea Geraldo – ricordando che la Sarlux è regolamentata dalla Direttiva Seveso, ed è pertanto ...