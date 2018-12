Basta un gol di Bale dopo 100 giorni : Huesca-Real Madrid 0-1 : HUESCA, SPAGNA, - Prosegue la scalata nella classifica di Liga del Real Madrid di Santiago Solari , che sbanca lo stadio El Alcoraz di Huesca e si riprende il quarto posto, a scapito dell' Alaves , ...

Liga : Bale basta al Real - 1-0 all'Huesca : ANSA, - ROMA, 9 DIC - basta un gol del gallese Gareth Bale, dopo soli 8' di gioco, al Real Madrid per imporsi sul terreno dello stadio El Alcoraz, contro l'Huesca. Con Asensio e Isco inizialmente in ...

Real Madrid - che fatica con l'Huesca : Solari ringrazia Bale : Il Real Madrid risponde al Barcellona e batte l'Huesca nella 15a giornata della Liga. Decide una rete di Gareth Bale dopo 8 minuti per l'1-0 finale, gli uomini di Solari non la chiudono e rischiano ...