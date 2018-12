Huawei non è solo smartphone | gli affari miliardari del colosso cinese e lo scontro

Piccoli passi in avanti per il Huawei P8 Lite 2017 : aggiornamento 394 non così inutile? : Il Huawei P8 Lite 2017 è in procinto di compiere un nuovo passo in avanti lato software. Non possiamo far passare inosservato il via alla distribuzione di un nuovo firmware, targato 394 e immediatamente successivo a quello segnalato solo due giorni fa per l'italia, ossia il 392. Cosa hanno previsto gli sviluppatori all'interno del pacchetto? C'è da aspettarsi qualche cambiamento rilevante per il device? Una premessa doverosa: il rilascio ha ...

Primo appuntamento con EMUI 9.0 su Huawei ma non in Italia : cosa accadrà il 19 dicembre : Impossibile negarlo: l'EMUI 9 (insieme ad Android 9.0 Pie) è più che attesa dai possessori di un dispositivo Huawei (e anche Honor se per questo). Negli ultimi giorni, più segnali sono andati nella direzione del rilascio del prezioso aggiornamento software, come la comparsa del pacchetto in questione su Firmware Finder, sia per quanto riguarda il Huawei P20 che per il P20 Pro. Tuttavia, nel frattempo, nessuna dichiarazione ufficiale in merito ...

Huawei - e non solo - - perché serve dare più forza all'intelligence economica. Parla Manciulli : Che cosa dovrebbe fare invece l'Europa? Bisogna comprendere che se l'Unione Europea non aggregherà le proprie funzioni in ambiti come sicurezza e economia non avrà la capacità che aveva in passato di ...

Huawei - arresto Meng Wanzhou : tregua Cina-Usa non a rischio : ... direttrice finanziaria di Huawei, secondo produttore al mondo di smartphone e leader nel settore delle apparecchiature per le telecomunicazioni. "La sicurezza nazionale ha la precedenza" ha ...

Canada : premier Trudeau - arresto cfo Huawei non ha motivazione politica : "Posso assicurare a tutti che il sistema giudiziario del nostro paese è indipendente", ha detto Trudeau, "e che questa decisione è stata assunta senza alcun intervento o interferenza politica". Il ...

Sostituito solo il display verde su Huawei Mate 20 Pro o anche il telefono? Esperienze utenti non tutte positive : Il caso del display verde sul Huawei Mate 20 Pro continua a tenere banco. L'Italia, solo nell'immediato, sembrava non essere interessata dai casi di schermi difettati con aloni verdi per il top di gamma ma in un secondo momento non pochi acquirenti della penisola hanno pure fatto notare all'assistenza del brand l'anomalia riscontrata. Si sta provvedendo alla reale sostituzione dello smartphone o solo della componente che non funziona a ...

Chi non si fida di Huawei : La società cinese offre le migliori infrastrutture per le nuove tecnologie cellulari, ma molti temono che sia uno strumento del governo per fare spionaggio internazionale

Non più una chimera GPU turbo su Huawei P8 Lite 2017 : firmware definitivo 390 : L'esperienza GPU turbo sbarcherà definitivamente su Huawei P8 Lite 2017 con il firmware 390. Non ci sono più dubbi sulla compatibilità del pacchetto migliorativo con il device dalla larghissima diffusione. Come sottolinea anche l'autorevole fonte Huawei Blog, la distribuzione è appena partita, con le prime notifiche via OTA riferite proprio alla release. Ci eravamo concentrati qualche giorno fa sulla possibilità che il Huawei P8 Lite 2017 ...

"Non usate i cellulari di Huawei" Trump arruola l'Italia vs Pechino : Gli Stati Uniti stringono un inedito cordone sanitario attorno al colosso tecnologico cinese Huawei, coinvolgendo i più stretti alleati tra i quali l'Italia. Il governo statunitense ha dato inizio a una vasta campagna di sensibilizzazione per cercare di persuadere gli operatori di reti wireless e i provider internet a non utilizzare le componenti fabbricate dalla cinese Huawei. Segui su affaritaliani.it

Gli Stati Uniti hanno chiesto agli operatori telefonici di alcuni paesi alleati di non usare componenti dell’azienda cinese Huawei - dice il WSJ : Il Wall Street Journal, tra i più importanti e affidabili giornali al mondo, dice che il governo statunitense ha chiesto agli operatori telefonici di alcuni paesi alleati – tra cui Italia, Germania e Giappone – di non usare più componenti prodotti