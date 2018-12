' Ho fatto cavolate' | Macron pronto a cambiare rotta

Gilet gialli - Macron pronto a cambiare rotta : "Ho fatto cavolate". Domani il discorso pubblico : Piano per disinnescare il grande conflitto sociale. Per la quarta domenica consecutiva, Parigi raccoglie le macerie lasciate dai casseur: "Una catastrofe per l'economia", come la definisce il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a "non immischiarsi" nei fatti interni francesi con i ...

Macron si prepara a rispondere ai gilet gialli : "Ho fatto cavolate" : Per la quarta domenica consecutiva, Parigi raccoglie le macerie lasciate dai casseur: "Una catastrofe per l'economia", come la definisce il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a "non immischiarsi" nei fatti interni francesi con i suoi tweet irridenti. E intanto affiorano i sospetti di "ingerenza straniera", con la Russia in prima fila.Emmanuel Macron, sempre in silenzio e ...