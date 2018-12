Highlights River Plate Boca Juniors | formazioni e tabellino Coppa Libertadores

serieanews

: Poteva andare meglio. Ci sono state domeniche più fortunate. Con il River Sesia termina 0-0 al ‘Caligaris’ di Casal… - StayoParty : Poteva andare meglio. Ci sono state domeniche più fortunate. Con il River Sesia termina 0-0 al ‘Caligaris’ di Casal… -

(Di domenica 9 dicembre 2018), FINALMENTE SI GIOCA- Doveva entrare nella storia come la doppia finale più importante, sentita e bella della storia non solo del Superclasico, ma di tutta quella della. Solo stasera, praticamente a un mese di distanza dall’andata, si potranno giocare i secondi 90′ (o 120′), ma questa gara è già entrata …L'articoloproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato,, Risultati, Classifiche ed altro....