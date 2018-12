Highlights Genoa-SPAL 1-1 | VIDEO | gol e sintesi della partita Piatek risponde a Petagna

Genoa-Spal 1-1 : pagelle - Highlights e tabellino del match : GENOA SPAL pagelle – Il Genoa ha cambiato allenatore per la seconda volta in stagione. Il presidente Preziosi ha deciso di esonerare Juric dopo la clamorosa eliminazione in casa contro la Virtus Entella, squadra di Serie C, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Quest’oggi sì è tenuto l’esordio sulla panchina rossoblù per Cesare Prandelli. Termina […] L'articolo Genoa-Spal 1-1: pagelle, highlights e tabellino del match ...

Genoa-Spal : pagelle - Highlights e tabellino del match : GENOA SPAL pagelle – Il Genoa ha cambiato allenatore per la seconda volta in stagione. Il presidente Preziosi ha deciso di esonerare Juric dopo la clamorosa eliminazione in casa contro la Virtus Entella, squadra di Serie C, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al suo posto è stato scelto Cesare Prandelli. Le difficoltà di Juric […] L'articolo Genoa-Spal: pagelle, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Pagelle Genoa-Entella 9-10 (3-3) : decide un’immensa serie di rigori. Highlights e tabellino del match : Pagelle GENOA ENTELLA – Dopo 47 anni si torna a giocare il derby ligure Genoa-Entella. Gli unici due precedenti sono del lontanissimo 1970-71 quando le due compagini si affrontarono nel campionato di serie C Girone B. Nelle due gare della stagione ci furono due sconfitte per l’Entella: 0-2 a Chiavari, 1-0 a Genova. E vista […] L'articolo Pagelle Genoa-Entella 9-10 (3-3): decide un’immensa serie di rigori. Highlights e ...

Highlights Genoa-Virtus Entella 3-3 (6-7 d.c.r) - il VIDEO e i gol della partita. Coppa Italia 2019 : sintesi - cronaca e risultato finale : Straordinaria impresa della Virtus Entella, che si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Roberto Boscaglia, che milita nell’attuale Serie C, ha sconfitto nel derby ligure il Genoa ai calci di rigore. Una partita pazzesca con l’Entella avanti per due volte con Icardi e con il Genoa che ha sempre rimontato dal dischetto con Piatek. Nei supplementari nuovo rigore di Lapadula, ma Adorjan pareggia ...

Pagelle Genoa-Entella 9-10 : decide un’immensa serie di rigori. Highlights e tabellino del match : Pagelle GENOA ENTELLA – Dopo 47 anni si torna a giocare il derby ligure Genoa-Entella. Gli unici due precedenti sono del lontanissimo 1970-71 quando le due compagini si affrontarono nel campionato di serie C Girone B. Nelle due gare della stagione ci furono due sconfitte per l’Entella: 0-2 a Chiavari, 1-0 a Genova. E vista […] L'articolo Pagelle Genoa-Entella 9-10: decide un’immensa serie di rigori. Highlights e tabellino ...

Pagelle Genoa-Entella : decidono i rigori. Highlights e tabellino del match : Pagelle GENOA ENTELLA Dopo 47 anni si torna a giocare il derby ligure Genoa-Entella. Gli unici due precedenti sono datati 1970-71 quando le due compagini si affrontarono nel campionato di Serie C Girone B, che annoverava eccezionalmente cinque squadre liguri, con Imperia, Savona e Spezia, oltre al Grifone e ai diavoli neri. Nelle due gare […] L'articolo Pagelle Genoa-Entella: decidono i rigori. Highlights e tabellino del match proviene da ...

Pagelle Torino-Genoa 2-1 : Highlights e tabellino del match : Pagelle Torino-Genoa – Importante vittoria interna del Torino che, allo stadio Grande Torino, batte il Genoa per 2-1. Qualche difficoltà di troppo per gli uomini di Mazzarri, al rientro dopo il malore della scorsa settimana, considerando che i liguri giocano praticamente tre quarti di partita con l’uomo in meno. La prima svolta della gara, infatti, è […] L'articolo Pagelle Torino-Genoa 2-1: highlights e tabellino del match ...

Highlights Torino-Genoa 2-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Ansaldi e Belotti ribaltano la rete di Kouamè : Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 nell’incontro valido per la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I granata si sono imposti in rimonta: dopo la rete iniziale di Kouamè nata dagli sviluppi di un corner, i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a un bel gol di Ansaldi e al rigore trasformato da Belotti. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Torino-Genoa 2-1. Highlights ...

Pagelle Torino-Genoa : Highlights e tabellino del match : Pagelle Torino-Genoa – Manca sempre meno all’inizio del match tra Torino e Genoa, gara valida per la quattordicesima giornata di campionato. Le due squadre scenderanno in campo alle 15.00 nella cornice dello stadio “Grande Torino“. Il Toro si presenta con tanta voglia di riscatto dopo la deludente sconfitta contro il Parma e il pareggio contro il Cagliari. I liguri sono reduci […] L'articolo Pagelle Torino-Genoa: highlights e ...

Video/ Genoa-Sampdoria - 1-1 - : Highlights e gol della partita - Serie A - 13giornata - - IlSussidiario.net : Video Genoa Sampdoria , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita, disputata al Marassi nella 13giornata di Serie A.

Genoa-Sampdoria 1-1 : pagelle - video Highlights e tabellino del match : Genoa-Sampdoria pagelle – Genoa e Sampdoria interrompono la striscia negativa pareggiando per 1-1 nel derby della Lanterna. Parte decisamente meglio la Sampdoria, con Quagliarella che all’8′ devia di testa superando Radu sfruttando un bel cross da parte di Ramirez. I rossoblù però riescono a reagire a stretto giro con Andersen che al 17′ sbaglia su […] L'articolo Genoa-Sampdoria 1-1: pagelle, video highlights e ...

Highlights Genoa-Sampdoria 1-1 - il VIDEO e le azioni più importanti della partita. Piatek risponde su rigore a Quagliarella : Termina sul punteggio di 1-1 derby della Lanterna tra il Genoa e la Sampdoria, valido per il 13° turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. A Marassi domina l’equilibrio per effetto delle marcature di Fabio Quagliarella al 8′ e di Krzysztof Piatek al 17′ su calcio di rigore. Una sfida, come da tradizione, giocata con tanto agonismo in cui entrambe le squadre hanno cercato di superarsi senza però centrare ...

Genoa-Sampdoria : pagelle - video Highlights e tabellino del match : Genoa-Sampdoria pagelle – Tutto pronto per il derby della Lanterna in programma per la 13^ giornata Genoa-Sampdoria. Calcio d’inizio alle ore 20:30, attesa un’ottima cornice di pubblico allo stadio Marassi di Genova. Le due parole sono divise in classifica da un solo punto (+1 per i blucerchiati), vanno alla ricerca di una vittoria che manca […] L'articolo Genoa-Sampdoria: pagelle, video highlights e tabellino del match ...

VIDEO/ Genoa Napoli - 1-2 - : Chiariello come Mourinho! Gol e Highlights della partita - Serie A - 12giornata - - IlSussidiario.net : VIDEO Genoa Napoli , 1-2, : highlights e gol della partita di Serie A, anticipo della 12giornata allo stadio Ferraris , sabato 10 novembre, .