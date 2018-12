HBO pubblica il primo teaser trailer dell' ottava stagione di Game of Thrones

Blastingnews

(Di domenica 9 dicembre 2018)of(Il Trono di Spade) è stata unae serie tv fantasy più amate degli ultimi anni. le vicende dei suoi protagonisti stanno per volgere al termine. L'ultima, decisivaavrà inizio nell'aprile del 2019, si comporrà di sette puntate di circa due ore ciascuna e concluderà in modo definitivo la lunga guerra che ha visto opporsi tra di loro le varie casate'immaginario continente di Westeros. Tutti i fana serie sono ansiosi di avere qualche anticipazione. Comprensibile quindi che quando HBO, la casa di produzione diof, hato ile ultima, le visualizzazioni su YouTube siano salite alle stelle in pochissimi minuti.Cosa racconta ildiofSe non si può parlare di vera e propria delusione, di certo un po' di amaro in bocca illo ha lasciato: ...