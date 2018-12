Grillo | Noi e i gilet gialli francesi vogliamo le stesse cose

Beppe Grillo : “I gilet gialli francesi sono come noi - vogliamo le stesse cose” : Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, lancia un paragone con i gilet gialli francesi: "Hanno venti punti di programma, non parlano solo di tasse, vogliono il reddito di cittadinanza, pensioni più alte, tutti temi che abbiamo lanciato noi, ma sui giornali finiscono per aver contestato le tasse sulla benzina, cioè l'unica cosa giusta che ha fatto Macron".Continua a leggere

Grillo : noi e i gilet gialli vogliamo le stesse cose : Roma, 9 dic., askanews, - 'I gilet gialli hanno venti punti di programma, non parlano solo di tasse: vogliono il reddito di cittadinanza, pensioni più alte, tutti temi che abbiamo lanciato noi, ma sui ...

Beppe Grillo : 'Noi e i gilet gialli vogliamo le stesse cose' : Roma, 9 dic., askanews, - 'I gilet gialli hanno venti punti di programma, non parlano solo di tasse: vogliono il reddito di cittadinanza, pensioni più alte, tutti temi che abbiamo lanciato noi, ma sui ...

Beppe Grillo "I gilet gialli in Francia? Vogliono quello che vogliamo anche noi in Italia" : Grillo sostiene che nel Movimento "ci sono grandi talenti ma manca la politica, e se la politica non indica una strada finisci vittima del cambiamento tecnologico, dobbiamo prima di tutto metterci d'...

Grillo rispetti i borghesi : siamo noi a salvare il welfare : ... imprenditori e professionisti eccellenti, parte maggioritaria della 'borghesia benpensante', protagonisti con il loro lavoro e le loro idee dello sviluppo dell'economia. Lo si deve a quelle imprese, ...

Sanità - Nicoletti a Beppe Grillo : “Perché parli con disprezzo di noi autistici?” : “Caro Beppe Grillo… non è bello prendere in giro noi autistici, darci degli psicopatici e usarci come oggetto di scherno”. Così Gianluca Nicoletti, giornalista, padre di un ragazzo autistico ed egli stesso affetto dalla sindrome di Asperger, curatore del blog Pernoiautistici.it si rivolge a Beppe Grillo, che alla festa del M5S al Circo Massimo aveva fatto una battuta sugli autistici, sollevando numerose ...

Grillo sul palco : "Siamo pieni di autismi" | Insorgono i familiari dei malati : noi derisi : Un'uscita infelice, questa del fondatore del M5s che ha scatenato polemiche e indignazione. Renzi: "Fai schifo", Giusy Versace: "Venga a vedere cosa succede nei centri e chieda scusa"

Battuta di Grillo sugli autistici Renzi : «Mi fai schifo». Le associazioni : «Noi soffriamo» Ecco cosa ha detto : il video : L’ex premier contro il fondatore M5S che al Circo Massimo ha ironizzato sulla sindrome di Asperger. Renzi: «Il primo partito del paese schernisce queste famiglie: vergogna»

Due malati di Asperger scrivono a Grillo : "Noi siamo perfettibili - lei no" : "Ci siamo sentiti profondamente offesi da quanto lei ha dichiarato. C'è una sostanziale differenza fra noi e lei. Noi abbiamo affinato, con grande impegno, le nostre capacità di interazione con gli altri. siamo perfettibili e, aggirati gli ostacoli che caratterizzano la nostra condizione, non restano che aspetti indubbiamente positivi. Lei no, non è perfettibile". È un passaggio della lettera aperta di due giovani ...