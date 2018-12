Gravina | Club Italia aprirà a leggende

Gravina : «Esclusione dal campionato per i club che non pagano gli stipendi» : Gabriele Gravina ha parlato delle novità riguardanti le linee guida relative all'iscrizione ai campionati della stagione 2019/20. L'articolo Gravina: «Esclusione dal campionato per i club che non pagano gli stipendi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gravina annuncia le riforme : «Più controlli sui club : il calcio deve diventare credibile» : «Più controlli, meno regole grigie, e regole certe», ha annunciato il nuovo presidente della Figc Gabriele Gravina a margine di un evento a Milano. L'articolo Gravina annuncia le riforme: «Più controlli sui club: il calcio deve diventare credibile» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gravina annuncia nuove riforme : «Più controlli sui club : il calcio deve diventare credibile» : «Più controlli, meno regole grigie, e regole certe», ha annunciato il nuovo presidente della Figc Gabriele Gravina a margine di un evento a Milano. L'articolo Gravina annuncia nuove riforme: «Più controlli sui club: il calcio deve diventare credibile» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Albissola. Il presidente federale Gravina difende i ceramisti : "Non è possibile che debbano sottostare agli stessi obblighi di club ... : ...- in termini di progetto sarebbe soltanto l'applicazione di alcuni vantaggi di natura fiscale che arrivano dal dilettantismo e che dà possibilità di essere credibili davanti al mondo dello sport. Non ...

Gravina - rapporto club-curve va ordinato : E' l'opinione del presidente della Figc, Gabriele Gravina all'uscita da Palazzo Chigi dove si è incontrato con il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti e quello del Coni, Giovanni Malagò. ...

Gravina : «Infiltrazioni criminali? l rapporto club-curve va ordinato» : Quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve «è un tema che lascio alla magistratura ordinaria. È il rapporto tra società e curve che...

Marotta al Club Italia - Gravina : "È interessato ma ci sono paletti economici" : Graivna, candidato unico alla presidenza Figc: "L'ho contattato ma non so se sarà un matrimonio possibile"

Figc - Gravina : “Marotta profilo giusto per il Club Italia” : “Marotta ha il profilo giusto per fare questo tipo di attivita’”. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, rispondendo i giornalisti che, a margine dell’assemblea di lega, gli chiedevano se avesse cercato di contattare Marotta in vista di un incarico di direzione all’interno del Club Italia. “Ritengo che nella nuova configurazione del Club Italia ...

Figc - Gravina : “Marotta profilo giusto per il Club Italia” : “Marotta ha il profilo giusto per fare questo tipo di attivita’”. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, rispondendo i giornalisti che, a margine dell’assemblea di lega, gli chiedevano se avesse cercato di contattare Marotta in vista di un incarico di direzione all’interno del Club Italia. “Ritengo che nella nuova configurazione del Club Italia ...

Figc - Gravina : “Marotta profilo giusto per il Club Italia” : “Marotta ha il profilo giusto per fare questo tipo di attivita’”. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, rispondendo i giornalisti che, a margine dell’assemblea di lega, gli chiedevano se avesse cercato di contattare Marotta in vista di un incarico di direzione all’interno del Club Italia. “Ritengo che nella nuova configurazione del Club Italia ...

Gravina : 'Marotta? Profilo giusto per il Club Italia' : FIRENZE - ' Marotta ha il Profilo giusto per fare questo tipo di attività '. Lo ha affermato Gabriele Gravina , presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, rispondendo i ...

La Federazione ha bisogno di Marotta - Gravina insiste : “sarebbe un valore aggiunto per il Club Italia” : Il presidente della Serie C auspica che Marotta accetti il ruolo di presidente del Club Italia “Ritengo che una figura di altissimo profilo come Giuseppe Marotta, nella nuova configurazione del Club Italia, sia una figura strategica, un grandissimo valore aggiunto, se disponibile, e se la Juventus lo libera. So che lascia la Juventus: se Marotta avesse voglia di mettersi in discussione nell’ambiente federale, in un progetto ...

Gravina punta su Marotta : 'É l'uomo giusto per il Club Italia' : Tuttavia oggi, ai microfoni di Rmc Sport Network, il presidente della Lega Pro, Gravina, ha aperto un nuovo possibile scenario. Juve, Agnelli: "Il dopo Marotta? Ecco le deleghe" Profilo ideale - 'É l'...