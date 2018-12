Grande successo a Firenze per il convegno dedicato a Ildegarda di Bingen

ANDREA MAINARDI IN OSPEDALE/ Incidente nella Casa del Grande Fratello Vip : cos'è successo - IlSussidiario.net : ANDREA MAINARDI in OSPEDALE: Incidente notturno nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo chef trasportato in Pronto Soccorso: cos'è successo e come sta.

Ancora un Grande successo per 'Savona - i giovani e la scienza 2018' foto : Il festival savonese, curato dai 'giovani per la scienza', giunto alla terza edizione, ha chiuso dopo una settimana di esperimenti in Fortezza

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi preoccupato : cosa è successo : Andrea Mainardi pensa alla fidanzata e svela la sua paura al GF Vip A tre giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 3, i concorrenti stanno iniziando a riordinare i loro oggetti personali e fare le valigie. Andrea Mainardi in queste ore si è confrontato con Silvia Provvedi. Entrambi emozionati per la finale di lunedì prossimo, non hanno nascosto le loro preoccupazioni. In particolare Andrea Mainardi ha ammesso di pensare molto ad Anna, la ...

È successo in TV - 4 dicembre 2017 : Daniele Bossari vince il Grande Fratello VIP 2 (video) : Quella del 2017 è ad ora l'edizione del Grande Fratello VIP di maggior successo fra le tre trasmesse da Canale 5 con una media che ha sfiorato i 5 milioni di telespettatori in 13 puntate (inizialmente ne erano previste 11 puntate, ma in seguito ai buoni ascolti ottenuti, il programma si è prolungato di due settimane)Indimenticabili le 'malgiogliate' di Cristiano Malgioglio, irresistibili sipari tra Raffaello Tonon e Luca Onestini, risate ...

Grande successo ieri per la “Happy Run for Christmas” di Giusy Versace : in 700 al via! : Domenica 3 dicembre si è corsa la “Happy Run for Christmas” di Giusy Versace La “Corsa della Felicità” di Giusy Versace non ha tradito le attese. ieri pomeriggio, una folla festante di persone vestite in t-shirt rossa e cappellino di Natale, ha dato vita alla seconda edizione di questa corsa-camminata per la solidarietà inventata proprio dalla Versace e dalla onlus da lei fondata Disabili No Limits. Oltre 700 persone tra famiglie, bambini, ...

Pallanuoto – Grande successo per la Sis Roma in trasferta : la formazione capitolina supera nettamente Css Verona : La Sis Roma giganteggia in trasferta contro la Css Verona: la formazione capitolina trionfa per 8-16 Brusco ritorno con i piedi a terra per la Css Verona. Dopo le due vittorie-salvezza e le due sconfitte di misura contro avversarie sulla carta ben più forti, sfuma ben presto l’illusione della compagine delle Piscine Monte Bianco di frapporsi fra la Sis Roma e la vittoria. Contro il club capitolino,sulla carta decisamente superiore, ...

Musei in Musica - Grande successo per la X edizione : Sono circa 35.000 le persone che ieri sera, dalle ore 20 alle 2 di notte, hanno partecipato alla decima edizione di Musei in Musica. Oltre 40 i Musei e gli spazi culturali coinvolti per ammirare le mostre e assistere a concerti ed eventi in programma (più di 100 repliche di spettacoli dal vivo), con ingresso gratuito o a 1 euro. Rispetto alla scorsa edizione si è registrato un incremento di pubblico di oltre il 70%. Solo nei Musei ...

Castellammare - Inaugurati i mercatini di Natale - Grande successo in via Plinio e alle Antiche Terme : Entrambi resteranno aperti fino all'Epifania regalando alla città un mese di spettacoli e di eventi che si andranno ad aggiungere a quelli già previsti dal cartellone natalizio organizzato dall'...

G20 - intesa su documento finale/ Trump incontra Putin - Usa fuori da accordo sul clima : 'Grande successo' - IlSussidiario.net : G20, intesa su documento finale: Trump, 'Grande successo'. L'incontro con Putin, lo 'schiaffo' a Macron sull'accordo sul clima.

Inquilini in rivolta contro Monte. Cos'è successo nella Casa del Grande Fratello Vip : Lunedì 3 dicembre ci sarà la semifinale del Grande Fratello Vip 3 e in vista del traguardo qualcosa sembra essere cambiato nei rapporti tra coInquilini vip. Lo scherzo di Francesco Monte a Giulia ...

Sci alpino - Coppa Europa Levi 2018 : Alex Vinatzer firma il primo successo in slalom! Grande rimonta del talento azzurro : Alex Vinatzer centra la prima vittoria in carriera in Coppa Europa nello slalom di Levi (Finlandia). Il 19enne altoatesino, dopo aver vinto già settimana scorsa nella gara FIS, si ripete oggi nel secondo circuito più importante, con una eccezionale rimonta nella seconda manche. Vinatzer aveva infatti chiuso la prima parte di gara al settimo posto con un ritardo di 37 centesimi dal tedesco Linus Strasser. Nella seconda manche il talento azzurro ...

Teatro. Cervia : al Walter Chiari Grande successo per Leo Gullotta e la prima di prosa della stagione : ... commedie brillanti e intensi drammi, teatro ragazzi e comicità, musica d'autore e colta, fino alle tradizionali rappresentazioni in lingua vernacolare, spettacoli di assoluta singolarità e qualità'.

MANUELA ARCURI/ 'Mio figlio Mattia è il mio successo più Grande - ma ora è tempo di...' - Vieni da me - - IlSussidiario.net : MANUELA ARCURI si racconta a Vieni da me: dall'amore per il figlio Mattia a quello per il compagno Giovanni fino ai progetti professionali.

Grande Fratello Vip - Jane Alexander confessa a Signorini : 'Cos'è successo fuori dalla casa con Elia Fongaro' : Finalmente Jane Alexander ha deciso chi scegliere tra Elia Fongaro e Gianmarco Amicarelli : uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ,dopo aver mollato in diretta l'ex compagno , che le aveva ...