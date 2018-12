Grande Fratello Vip | Silvia Provvedi fidanzato | “Freno! Voglio il padre dei miei figli”

Barbara D'Urso tre nuovi impegni in prime time : ecco quali sono - non solo Grande Fratello : nuovi programmi per Barbara D'Urso . Dopo le voci che si erano rincorse nelle ultime ore, è proprio la D'Urso a fare chiarezza sul suo futuro televisivo, leggendo a Domenica Live, un comunicato ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip finale - pronostici vincitore : favorito lo chef Andrea : E' tempo di finale per il Grande Fratello Vip 3. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che lunedì 10 dicembre in prime time alle ore 21.15 andrà in onda l'ultima puntata di questa edizione del reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi, durante la quale verrà proclamato l'atteso vincitore assoluto di quest'anno che si porterà a casa non soltanto il titolo di trionfatore ma anche il premio finale di 100 mila euro, di cui però la metà andrà ...

Anticipazioni finale Grande Fratello Vip 2018 : vincitore e sorprese del 10 dicembre : Gf Vip 2018, le Anticipazioni sulla finale di lunedì 10 dicembre Lunedi 10 dicembre andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 2018 e non mancano le Anticipazioni. Come è facile pensare, l’ultima puntata del reality show sarà dedicata al bilancio di chiusura. Ci saranno sorprese e video riassuntivi del percorso di ogni finalista, […] L'articolo Anticipazioni finale Grande Fratello Vip 2018: vincitore e sorprese del 10 dicembre ...

Qual è il premio per chi vince il Grande Fratello VIP 3? : Sta per finire il Grande Fratello VIP e sono in quattro i concorrenti che si contendono la vittoria. Ma Qual è il premio? Moltissime persone in Italia si sono affezionate alle celebrity protagoniste del Grande Fratello VIP. Il 24 settembre, la prima puntata del reality show ha visto iniziare quest’avventura ben 18 star: per la finale, com’è normale che sia, rimarranno solo in cinque. Andrea Mainardi, Francesco Monte, Walter Nudo e Silvia ...

Barbara D'Urso pigliatutto : da gennaio sarà in onda con 5 show - Grande Fratello compreso : Il 2019 sarà un anno molto impegnativo per Barbara D'Urso: la presentatrice, infatti, sarà la padrona di casa di ben cinque programmi Mediaset a partire da gennaio prossimo. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha anticipato che la napoletana tornerà regolarmente in onda dopo le Feste con Pomeriggio 5 e Domenica Live (dalle 17:20, in una versione serale), ma si dedicherà anche ad altri tre format. Oltre che de La Dottoressa Giò, la fiction ...

Grande Fratello Vip : Andrea Mainardi torna nella casa dopo l'incidente : Andrea Mainardi dopo aver passato un venerdì allegro insieme ai concorrenti della casa del Grande Fratello in cui la redazione ha passato ai ragazzi del reality una cena a base di pizza e birra, purtroppo durante la serata è successo un incidente piuttosto grave per lo chef. Nell’euforia Andrea forse dopo aver bevuto qualche birra di troppo, è andato a sbattere il viso contro una vetrata, all’inzio dopo aver preso la botta sembrava che non fosse ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza - la verità nella notte : «L'ho provato davvero» : di Emiliana Costa Grande Fratello Vip , Stefano Sala a Benedetta Mazza : 'L'ho provato davvero'. nella notte, a poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip , il modello milanese avrebbe ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi e il ritiro dalla televisione? La bomba della sua agenzia : eppure... : Nei giorni scorsi è circolata l'indiscrezione: Ilary Blasi , si diceva, vorrebbe prendersi un anno di pausa dalla televisione, rinunciando anche alla condizione dell'eventuale prossima edizione del ...

Ilary Blasi lascia il Grande Fratello Vip? L'agenzia della conduttrice svela la verità : Ilary Blasi lascia il Grande Fratello Vip ? Negli ultimi giorni si era fatto sempre più insistente il rumor secondo il quale la conduttrice del reality di Canale 5 si prenderebbe un anno sabbatico da ...