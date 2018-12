Gli imprenditori incontrano Salvini | Finalmente ci ascoltano | aspettiamo i

Di Maio - appello aGli imprenditori : «Lavoriamo insieme» : «Lavoriamo insieme». È l'appello rivolto dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio in una lettera aperta agli imprenditori pubblicata sul Sole 24 Ore in edicola oggi...

Aumenti di 3mila euro sulle auto inquinanti : Gli imprenditori insorgono. Di Maio annuncia modifiche : "Ma la direzione è quella giusta" : "Da 30 anni tengono la macchina a idrogeno nei cassetti per vendere il petrolio", proclamava durante i suoi spettacoli. Mentre potevano essere prodotte auto capaci di espelelre sano "vapore acqueo", ...

Boccia : "Il 100% deGli imprenditori contro questa manovra" : questa manovra è debole sulla crescita e glielo ridiremo, gli faremo anche delle proposte che non sono impattanti sulle risorse ma sull'economia reale'. Tutto, secondo Confindustria, ruota attorno a ...

Brindisi - aGli arresti domiciliari per estorsione due noti imprenditori di un mobilificio : Una brutta vicenda arriva dalla provincia di Brindisi, e per la precisione da Francavilla Fontana, paese dell'hinterland al confine con il tarantino. Poche ore fa infatti i militari della Guardia di Finanza di Brindisi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari per V.M, di 65 anni e L.S.M, 45 anni. Altre sette persone sono finite nel registro degli indagati. Secondo l'accusa, i noti imprenditori ...

TAV - Gli imprenditori piemontesi ricevuti a Palazzo Chigi : Il fronte "Si TAV" degli imprenditori torinesi si presenta compatto a Palazzo Chigi e incontra Toninelli, Di Maio e Conte. Nel corso dell'incontro, 13 ambasciatori delle imprese e dei sindacati ...

Boh Tav. Imprenditori escono insoddisfatti da colloquio con il governo : "Hanno un problema politico e voGliono prendere tempo" : Roma accoglie la delegazione pro Tav, "i borghesucci" (copyright Beppe Grillo) con un sole sfavillante e un dicembre clemente. Ma i tredici rappresentanti di imprese, associazioni di categoria e sindacati varcano il portone di Palazzo Chigi con il volto ombroso. Hanno ricevuto in treno il benvenuto di Michele Dell'Orco, sottosegretario M5s ai Trasporti, che dalle colonne della Stampa ha piantato paletti dolorosissimi: "Il governo non va ...

Tav - l'incontro tra il governo e le associazioni per il sì delude Gli imprenditori : ... composta da una delegazione pentastellata, all'incontro era presente anche il vice ministro dell'Economia, Laura Castelli,. Che nella loro nota aggiungevano: ' Occorre che le infrastrutture siano ...

A P. Chigi Gli imprenditori sì-Tav. 'Su Grandi opere tavolo permanente' : L'incontro dopo la lettera inviata dal ministro delle Infrastrutture Toninelli e dalla sua omologa francese, che di fatto congela la linea ad alta velocità Torino-Lione -

Salento - bancarotta fraudolenta : 4 imprenditori aGli arresti domiciliari - Sky TG24 - : Soci e amministratori avrebbero svuotato il patrimonio aziendale nel periodo in cui la propria società era in liquidazione. Gli arrestati avrebbero accumulato debiti per oltre un milione di euro verso ...

Salvini aGli imprenditori : "Sono stati zitti per anni - ci lascino lavorare" : Salvini replica agli imprenditori che ieri hanno posto un severo avvertimento al governo su grandi opere e manovra: "Siamo qui da sei mesi, ascolterò e incontrerò tutti ma lasciateci lavorare", ha detto il vicepremier a margine della celebrazione di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. "C'è qualcuno che è stato zitto per anni - ha aggiunto - quando gli italiani, gli ...

Il grido deGli imprenditori : "La nostra pazienza al limite" : ... 'Non abbiamo mai visto tante sigle riunirsi in altri momenti, dall'inizio della crisi globale per rilanciare l'economia'. Appunto: forse un motivo ci sarà.

Sì Tav - imprenditori a Torino : "Pazienza finita" | Boccia : "Conte convinca i due vicepremier a taGliare 4 mld o si dimetta" : Tremila imprenditori arrivati da tutta Italia a Torino per sollecitare il rilancio delle infrastrutture a partire dalla Tav. A nome delle 12 associazioni d'impresa presenti ha parlato il presidente di Confindustria, Boccia: "La nostra pazienza è quasi al limite". Dura replica del movimento No Tav.