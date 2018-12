Giovani | mercato | diritti e sponsor Il Milan può tornare grande così

Atalanta - Percassi svela la strategia per il calciomercato : cessioni a gennaio e Giovani innesti : Atalanta , il patron Antonio Percassi ha parlato di come intenderà gestire la sessione di calciomercato invernale, gennaio si avvicina “Prima arriviamo a Natale, poi valuteremo il da farsi. Magari chi è stato impiegato poco preferisce andare altrove a giocare. Abbiamo dei Primavera pronti ad allenarsi con la prima squadra e chissà anche a debuttare“. Il presidente dell’ Atalanta , Antonio Percassi , ha svela to quale sarà la ...

In Nigeria 55 persone sono morte in uno scontro tra Giovani cristiani e musulmani in un mercato : Nella città di Kasuwan Magani, nel nord della Nigeria, 55 persone sono morte a causa di uno scontro tra giovani cristiani e giovani musulmani. Le violenze sono avvenute nel mercato della città e hanno avuto inizio con un diverbio tra alcuni The post In Nigeria 55 persone sono morte in uno scontro tra giovani cristiani e musulmani in un mercato appeared first on Il Post.