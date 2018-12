Gilet - Parigi : Trump non s'immischi : Il ministro degli Esteri Le Drian ha invitato il presidente americano, che su twitter ha commentato le manifestazioni dei Gilet Gialli, a non immischiarsi nella politica interna francese. "Noi non ci ...

Gilet - Parigi : Trump non s'immischi : 15.08 Parigi chiede a Trump di restare fuori dalle vicende francesi. Il ministro degli Esteri Le Drian ha invitato il presidente americano, che su twitter ha commentato le manifestazioni dei Gilet Gialli, a non immischiarsi nella politica interna francese. "Noi non ci immischiamo nei dibattiti americani, lui ci lasci vivere la nostra vita di nazione", ha detto. Sulla protesta dei Gilet,Le Drian chiede invece a Macron di dar vita a un "nuovo ...

Gilet gialli - atto quarto Parigi a ferro e fuoco : 600 arresti e 70 feriti : «L o Stato non ha vacillato», dirà il premier Edouard Philippe sul finire di una giornata che vede i Gilet gialli ancora in prima linea e i casseur che rovinano una protesta pacifica in buona parte ...

Gilet gialli - altro sabato di guerriglia a Parigi : 1.220 fermi - Premier : dialogo - nessuna tassa può minacciare l'unità : Controlli severissimi - La vera differenza, questo sabato, è stata l'emarginazione, fin dalle prime ore dei violenti, i casseur. La strategia messa in atto dal ministero dell'Interno ha puntato sulla ...

Uma Thurman tra i Gilet Gialli : foto su Instagram al corteo a Parigi - : L'attrice americana si è fatta fotografare tra i manifestanti davanti alla chiesa di Saint Augustin. "Parigi, oggi. fumogeni e polizia antisommossa", ha scritto sul social

Parigi blindata per i Gilet gialli | : Scuole chiuse e città deserta per il rischio di violenze al corteo. Gli studenti occupano la piazza della Bastiglia

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Parigi : 600 Gilet gialli fermati - 30 feriti - 8 dicembre - - IlSussidiario.net : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Parigi: 600 gilet gialli fermati, 30 feriti. Intanto viene approvata la Manovra alla Camera , 8 dicembre,

Gilet GIALLI - SCONTRI A PARIGI : 700 FERMI/ Video - Le Pen chiede nuove elezioni : e Trump infierisce su Macron - IlSussidiario.net : GILET GIALLI, SCONTRI a PARIGI: 700 FERMI. Ultime notizie Video, Le Pen e Melenchon chiedono nuove elezioni e Trump infierisce su Macron.

Gilet gialli a Parigi - una piazza sempre più cattiva : A Parigi e nel resto della Francia va in scena il "Quarto atto" della protesta dei Gilet gialli, diventata ormai una guerra di trincea tra manifestanti e autorità, dove le parti si affrontano in un logorante duello che per il momento non ha ancora fatto smuovere di un millimetro la linea di confine.E così, nell'attesa di una tragedia annunciata e fortunatamente mai arrivata, il braccio di ferro tra il movimento e il governo resta ...

Gilet gialli - 'assalto' a Macron : scontri a Parigi - 724 fermati : Torna la guerriglia nel centro di Parigi. Auto in fiamme, arredo urbano distrutto, pensiline e cassonetti incendiati: i casseur che sono riusciti ad infiltrare il corteo pacifico dei Gilet gialli a ...

