Gilet jaune | o la potenza anonima e minacciosa di un’immagine

Quella sinistra francese che sta al fianco dei Gilet s jaunes : Paralizzare l'economia, quindi, e non solo dal punto di vista della circolazione delle merci come i gilets fanno già in molte località francesi, ma a partire dai luoghi di lavoro. 'È 40 anni che la ...

Gilet s Jaunes - l'atto quarto fa paura : Parigi blindata - schierati 89mila poliziotti : "Annullamento tassa carburante prevista a gennaio 2019 e aumento paga minima. Sono le misure avanzate dal primo ministro E. Philippe per placare la collera dei Gilets Jaunes e far sì che abbandonino l'...

Cosa vogliono davvero i Gilet s Jaunes : Collaborare con l'ONU affinché i campi di accoglienza siano aperti in molti Paesi del mondo, in attesa dell'esito della domanda di asilo. • Che i richiedenti asilo respinti siano rinviati al ...

La Grande Guerra di Macron per reindustrializzare la Francia ("Gilet Jaunes" permettendo) : Per il presidente Macron la vera Grande Guerra, non quella del centenario appena celebrato con una itinérance mémorielle - una trasferta di una settimana nei paesini del nord-est della Francia da Verdun a Compiègne, la geografia del conflitto che massacrò milioni di francesi tedeschi inglesi - ma quella per reconquête industrielle, come la chiamano, cioè l'avvio (o il riavvio) di una politica industriale ...