Gilet gialli | Parigi | Trump non intervenga

Gilet gialli - poliziotti francesi fermano un disabile e lo fanno cadere dalla carrozzina. Il video diffuso dai manifestanti : Sta scatenando indignazione sui social un altro video shock, che attesta le durissime modalità della polizia francese nel respingere i Gilet gialli. Il filmato mostra un uomo su una carrozzina che viene fermato dalle forze dell’ordine: uno dei poliziotti si accovaccia e cerca qualcosa sotto la sedia a rotelle dell’uomo, che reagisce allontanando l’agente. Si scatena il parapiglia e l’uomo viene fatto cadere rovinosamente ...

Dopo il caos - per i Gilet gialli è l'ora del dialogo. Trump ed Erdogan sostengono i manifestanti : Le persone non vogliono pagare tanti soldi, molti ai Paesi del terzo mondo, che sono governati in maniera discutibile,, forse per proteggere l'ambiente. Scandiscono 'vogliamo Trump', amo la Francia'. ...

Gilet gialli - scontri e feriti in Francia e a Bruxelles : ... il messaggio del tycoon su Twitter, 'le persone non vogliono pagare grosse somme di denaro, molto a Paesi del Terzo mondo , che sono gestiti in modo discutibile, , per proteggere forse l'ambiente'.

Dal salario minimo al sovranismo economico : cosa vogliono davvero i Gilet gialli : Il movimento nato in Francia coniuga i desideri e le ambizioni di gran parte del popolo legastellato. Non a caso Beppe...

Gilet gialli - atto quarto Parigi a ferro e fuoco : 600 arresti e 70 feriti : «L o Stato non ha vacillato», dirà il premier Edouard Philippe sul finire di una giornata che vede i Gilet gialli ancora in prima linea e i casseur che rovinano una protesta pacifica in buona parte ...

Grillo : "Noi e i Gilet gialli francesi vogliamo le stesse cose" : 'I gilet gialli hanno venti punti di programma, non parlano solo di tasse, vogliono il reddito di cittadinanza, pensioni più alte... tutti temi che abbiamo lanciato noi, ma sui giornali finiscono per ...

Com’è andata la protesta di ieri dei Gilet gialli : A Parigi gli scontri con la polizia sono stati meno gravi rispetto al sabato precedente, ma ci sono stati più danni

I Gilet gialli alle europee avrebbero il 12% dei consensi. Un sondaggio : Se i Gilet gialli presentassero una lista per le elezioni europee otterrebbero in Francia il 12% dei voti, e sarebbero la seconda forza politica del Paese. E' il risultato di un sondaggio di Ipsos pubblicato oggi da 'Le Journal du Dimanche', secondo cui la rilevazione è stata condotta tra mercoledì e giovedì scorsi su incarico del ...

Gilet gialli - altro sabato di guerriglia a Parigi : 1.220 fermi - Premier : dialogo - nessuna tassa può minacciare l'unità : Controlli severissimi - La vera differenza, questo sabato, è stata l'emarginazione, fin dalle prime ore dei violenti, i casseur. La strategia messa in atto dal ministero dell'Interno ha puntato sulla ...

Anche Amsterdam si unisce ai Gilet gialli. Effetto domino in tutta europa? : Il movimento dei “Gilet gialli” sta avendo un Effetto domino in tutta europa Il movimento dei Gilet gialli ha annunciato un corteo di protesta . I manifestanti si riuniranno ad Amsterdam, a Stopera alle 11.30 e poi proseguiranno la marcia lungo l’Amstel e intorno al municipio. La protesta è stata comunicata al comune ha riferito un porta voce della sindaca di Amsterdam, Femke Helsema a Het Parool. Il movimento dei Gilet gialli è partito in ...

Francia - polizia spara con le “flash ball” su giornalisti e Gilet gialli : numerosi feriti : numerosi giornalisti e fotoreporter francesi, oltre a manifestanti, sono stati presi di mira dalla polizia con gas lacrimogeni e pistole flash-ball durante le manifestazioni di protesta a Parigi e in altre città della Francia. La polizia francese sotto accusa per le violenze nei confronti dei manifestanti e degli operatori della stampa.Continua a leggere

Beppe Grillo : “I Gilet gialli francesi sono come noi - vogliamo le stesse cose” : Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, lancia un paragone con i gilet gialli francesi: "Hanno venti punti di programma, non parlano solo di tasse, vogliono il reddito di cittadinanza, pensioni più alte, tutti temi che abbiamo lanciato noi, ma sui giornali finiscono per aver contestato le tasse sulla benzina, cioè l'unica cosa giusta che ha fatto Macron".Continua a leggere

Gilet gialli - sabato di guerriglia : 136.000 manifestanti e 1.220 fermi - : Durante le proteste di ieri in Francia sono state fermate oltre mille persone. Il presidente Macron ha ringraziato le forze dell'ordine "per il coraggio e l'eccezionale professionalità". Atteso un suo ...

Gilet gialli - 1.220 gli arresti di ieri : 11.11 Sono in totale 1.723 le persone identificate e interrogate ieri durante le proteste dei Gilet gialli in tutta la Francia. Di questi, 1.220 sono state sottoposte a fermo giudiziario. I dati sono stati resi noti stamattina dal ministero dell'Interno, secondo cui ieri in tutto il Paese hanno manifestato 136.000 persone, con una partecipazione numericamente uguale a quella rilevata il primo dicembre.