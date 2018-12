Gilet gialli | mea culpa Macron | Fatto sciocchezze Intelligence | sospetti sui

Enrico Mentana sbarca sul web con Open : "Un'idea matta - ma non creerò i Gilet gialli dell'informazione" : "Volevo dare il buon esempio, il mio è stato un atto di lealtà". Inizia così lo speech con cui Enrico Mentana ha presentato al pubblico il suo nuovo giornale digitale, "Open", online dal 18 dicembre prossimo, "un'idea matta", racconta al pubblico della fiera "Più Libri Più Liberi", organizzata da AIL (Associazione Italiana Editori) nella Nuvola di Fuksas, conclusasi oggi con oltre centomila visitatori."Dopo 25 ...

Gilet gialli - indagine servizi francesi : 18.45 I servizi francesi starebbero indagando sul ruolo di social network legati a Paesi esteri che potrebbero aver avuto un ruolo nell'amplificazione della protesta dei "Gilet gialli". L'indiscrezione trapela dai media di Oltralpe: a muoversi sarebbe il segretariato generale della Difesa e Sicurezza Sgdn. L'attenzione degli investigatori è rivolta in particolare ad attività sospette di alcuni siti e a un numero imprecisato di "account" ...

Gilet gialli : sondaggi - sono al 12% : ANSA, - PARIGI, 9 DIC - Se i Gilet gialli si lanciassero nelle elezioni europee con una propria lista, raccoglierebbero - a tutt'oggi - il 12% dei voti e diventerebbero il 4/o partito in Francia. ...

Gilet gialli - Parigi chiede a Trump di non immischiarsi nella politica interna : "Non ci occupiamo della politica interna americana e vogliamo che sia reciproco". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, in merito ai tweet di sabato del presidente ...

Parigi - una lista dei «Gilet gialli» potrebbe prendere il 12% - quarto partito in Francia : A lanciare l'allarme è stato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire: «Dobbiamo aspettarci un nuovo rallentamento della ripresa economica a fine anno in seguito alle proteste», ha affermato in un'...

Gilet gialli : 'catastrofe per economia' : ANSA, - PARIGI, 9 DIC - I danni e i blocchi legati alle proteste dei Gilet gialli sono "una catastrofe" per l'economia francese, secondo il ministro dell'Economia Bruno Le Maire, che ha parlato di "crisi della nazione". "Per la nostra economia è una catastrofe", ha detto Le Maire durante una visita ai commercianti parigini all'indomani dei nuovi ...

Cosa vogliono davvero i Gilet gialli francesi? Le rivendicazioni in 25 punti : ... la volontà di uscire dall'Unione Europea per tornare a riconquistare la sovranità politica ma anche e soprattutto monetaria ed economica. Si lotta anche contro i flussi migratori e le grandi banche; ...

No Tav guardano a Gilet gialli : ANSA, - TORINO, 9 DIC - "Come recitava un cartello nel corteo di sabato: chi ascolta industriali e banchieri invece del popolo, finisce male! Governo avvisato...". Lo scrivono i No Tav, che pubblicano ...

Gilet gialli - poliziotti francesi fermano un disabile e lo fanno cadere dalla carrozzina. Il video diffuso dai manifestanti : Sta scatenando indignazione sui social un altro video shock, che attesta le durissime modalità della polizia francese nel respingere i Gilet gialli. Il filmato mostra un uomo su una carrozzina che viene fermato dalle forze dell’ordine: uno dei poliziotti si accovaccia e cerca qualcosa sotto la sedia a rotelle dell’uomo, che reagisce allontanando l’agente. Si scatena il parapiglia e l’uomo viene fatto cadere rovinosamente ...

