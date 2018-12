Gilet gialli | Macron parlerà in tv domani alle 20

Gilet gialli : Macron - ho fatto cavolate : ANSA, - ROMA, 9 DIC - Emmanuel Macron, davanti a un gruppo di sindaci ricevuti all'Eliseo, avrebbe ammesso di aver fatto qualche "cavolata". Riferite da alcuni dei presenti a Le Parisien, le frasi del ...

DALLA FRANCIA/ "Il mio giorno in piazza a Parigi - tra Gilet gialli e voglia di contare" - IlSussidiario.net : Da Parigi, la cronaca di una giornata piena di tensione, in mezzo ai gilet gialli. Tutti contro Macron, che ha rubato il potere al popolo.

Gilet gialli - Macron parla alla nazione : 21.02 Dopo una quarta gionata di mobilitazione dei 'Gilet gialli', il presidente francese Macron parlerà alla nazione domani, lunedì, alle ore 20. Lo rende noto l'Eliseo senza però fornire dettagli sull'intevento ampiamente atteso. Tra le richieste del movimento 'Gilet gialli' c'era proprio una risposta diretta del presidente. Macron domani riceverà le parti sociali e i presidenti del Senato e dell'Assemblea nazionale. Dovrebbe annunciare ...

Macron si prepara a rispondere ai Gilet gialli : "Ho fatto cavolate" : Per la quarta domenica consecutiva, Parigi raccoglie le macerie lasciate dai casseur: "Una catastrofe per l'economia", come la definisce il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a "non immischiarsi" nei fatti interni francesi con i suoi tweet irridenti. E intanto affiorano i sospetti di "ingerenza straniera", con la Russia in prima fila.Emmanuel Macron, sempre in silenzio e ...

Enrico Mentana sbarca sul web con Open : "Un'idea matta - ma non creerò i Gilet gialli dell'informazione" : "Volevo dare il buon esempio, il mio è stato un atto di lealtà". Inizia così lo speech con cui Enrico Mentana ha presentato al pubblico il suo nuovo giornale digitale, "Open", online dal 18 dicembre prossimo, "un'idea matta", racconta al pubblico della fiera "Più Libri Più Liberi", organizzata da AIL (Associazione Italiana Editori) nella Nuvola di Fuksas, conclusasi oggi con oltre centomila visitatori."Dopo 25 ...

Gilet gialli - mea culpa Macron : "Fatto sciocchezze". Intelligence - sospetti sui social : Le proteste sono state un "catastrofe" per l'economia fracese, ha avvisato il ministro dell'Economia Le Maire. Macron promette "misure concrete"

Gilet gialli - indagine servizi francesi : 18.45 I servizi francesi starebbero indagando sul ruolo di social network legati a Paesi esteri che potrebbero aver avuto un ruolo nell'amplificazione della protesta dei "Gilet gialli". L'indiscrezione trapela dai media di Oltralpe: a muoversi sarebbe il segretariato generale della Difesa e Sicurezza Sgdn. L'attenzione degli investigatori è rivolta in particolare ad attività sospette di alcuni siti e a un numero imprecisato di "account" ...

Gilet gialli - Parigi chiede a Trump di non immischiarsi nella politica interna : "Non ci occupiamo della politica interna americana e vogliamo che sia reciproco". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, in merito ai tweet di sabato del presidente ...

Parigi - una lista dei «Gilet gialli» potrebbe prendere il 12% - quarto partito in Francia : A lanciare l'allarme è stato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire: «Dobbiamo aspettarci un nuovo rallentamento della ripresa economica a fine anno in seguito alle proteste», ha affermato in un'...

