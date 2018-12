Gilet gialli | ieri 136 000 manifestanti | 1 220 fermi

Grillo : noi e i Gilet gialli vogliamo le stesse cose : Roma, 9 dic., askanews, - 'I gilet gialli hanno venti punti di programma, non parlano solo di tasse: vogliono il reddito di cittadinanza, pensioni più alte, tutti temi che abbiamo lanciato noi, ma sui ...

Beppe Grillo : 'Noi e i Gilet gialli vogliamo le stesse cose' : Roma, 9 dic., askanews, - 'I gilet gialli hanno venti punti di programma, non parlano solo di tasse: vogliono il reddito di cittadinanza, pensioni più alte, tutti temi che abbiamo lanciato noi, ma sui ...

Beppe Grillo "I Gilet gialli in Francia? Vogliono quello che vogliamo anche noi in Italia" : Grillo sostiene che nel Movimento "ci sono grandi talenti ma manca la politica, e se la politica non indica una strada finisci vittima del cambiamento tecnologico, dobbiamo prima di tutto metterci d'...

I Gilet gialli? Li aveva previsti J.G. Ballard : Non c'è da scomodare la rivolta del tè degli americani del 1773, o quelle del macinato in Italia che, come spesso avviene da noi, più che una rivoluzione portò a un cambio di classe politica, con la ...

Parigi blindata per i Gilet gialli | : Scuole chiuse e città deserta per il rischio di violenze al corteo. Gli studenti occupano la piazza della Bastiglia

Gilet gialli - anche Uma Thurman in corteo : ANSA, - PARIGI, 8 DIC - C'era anche Uma Thurman nel corteo parigino dei Gilet Gialli: l'attrice americana si è fatta riprendere in fotografia nella folla di manifestanti davanti alla chiesa di Saint ...

Gilet gialli - anche Uma Thurman in corteo : ANSA, - PARIGI, 8 DIC - C'era anche Uma Thurman nel corteo parigino dei Gilet Gialli: l'attrice americana si è fatta riprendere in fotografia nella folla di manifestanti davanti alla chiesa di Saint ...

Gilet gialli - altro sabato di guerriglia a Parigi : mille fermi - Premier : dialogo - nessuna tassa può minacciare l'unità : Controlli severissimi - La vera differenza, questo sabato, è stata l'emarginazione, fin dalle prime ore dei violenti, i casseur. La strategia messa in atto dal ministero dell'Interno ha puntato sulla ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Parigi : 600 Gilet gialli fermati - 30 feriti - 8 dicembre - - IlSussidiario.net : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Parigi: 600 gilet gialli fermati, 30 feriti. Intanto viene approvata la Manovra alla Camera , 8 dicembre,

Francia - il sabato violento dei Gilet gialli. Il governo 'Ora dialogo' : Le persone non vogliono pagare tanti soldi, molti ai Paesi del terzo mondo, che sono governati in maniera discutibile,, forse per proteggere l'ambiente. Scandiscono 'vogliamo Trump', amo la Francia'. ...

Gilet gialli : Castaner - 'situazione sotto controllo' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Gilet gialli - SCONTRI A PARIGI : 700 FERMI/ Video - Le Pen chiede nuove elezioni : e Trump infierisce su Macron - IlSussidiario.net : GILET GIALLI, SCONTRI a PARIGI: 700 FERMI. Ultime notizie Video, Le Pen e Melenchon chiedono nuove elezioni e Trump infierisce su Macron.

Gilet gialli a Parigi - una piazza sempre più cattiva : A Parigi e nel resto della Francia va in scena il "Quarto atto" della protesta dei Gilet gialli, diventata ormai una guerra di trincea tra manifestanti e autorità, dove le parti si affrontano in un logorante duello che per il momento non ha ancora fatto smuovere di un millimetro la linea di confine.E così, nell'attesa di una tragedia annunciata e fortunatamente mai arrivata, il braccio di ferro tra il movimento e il governo resta ...

Gilet gialli - Philippe : "Ora dialogo" : 20.32 "Adesso, spazio al dialogo", ha detto il primo ministro francese Philippe, prendendo brevemente la parola in conferenza stampa alla fine della manifestazione dei Gilet gialli. "Bisogna ricucire l'unità nazionale,con il dialogo, il lavoro, l'unione -ha aggiunto Philippe-. Il presidente della Repubblica si esprimerà e proporrà, misure che consentiranno alla nazione francese di ritrovarsi".