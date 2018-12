GF Vip 3 anticipazioni 10 dicembre: la finale è arrivata

ilnotiziangolo

(Di domenica 9 dicembre 2018) GF Vip 310– Siamo giunti alladel reality di Canale 5, di ritorno domani sera per le ultime battute. Verranno stabiliti gli ultimi super finalisti, che si uniranno ai quattro concorrenti che hanno già ottenuto la fascia. Il GF Vip 3 vivrà l’ultima fase dello scontro fra Benedetta Mazza e Stefano Sala: chi dei due rimarrà in Casa?GF Vip 310: luci sul viaggio nella Casa di ogni concorrenteNon ci sono grosse novità in arrivo per i gieffini che stanno vivendo le ultime ore di reality. Il programma ha contribuito a creare un gruppo compatto e in apparenza forte, in cui non sono mancate comunque le dovute strategie. Nessuna palese, ovviamente. Quello di Walter Nudo è stato fra gli ultimi nomi ad essere confermato come finalista, sintomo che rimane uno dei più forti del programma. La prima invece è stata Silvia Provvedi, che ...