Genoa | striscione shock a ‘sfondo sessuale’ contro la figlia di Preziosi | moglie di ...

Genoa -Spal - striscione shock contro Preziosi e la figlia Paola [FOTO] : Genoa-Spal , la figlia di Preziosi è stata presa di mira dai tifosi, striscione alquanto volgare esposto dai supporters più caldi Genoa-Spal , striscione shock contro Preziosi . “Enrico il Genoa, Paola i pompini. Famiglia Preziosi quanti quattrini“. E’ questo il contenuto del volgare striscione esposto dai tifosi del Genoa per colpire la famiglia Preziosi . La contestazione dei tifosi è furiosa in queste ore, a seguito ...

Genoa - Preziosi amaro : “Non si augura la morte a nessuno - lo striscione andava tolto” : Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA, lasciando emergere tutta la sua amarezza per lo striscione esposto al “Ferraris” in cui gli si augurava la morte: “Sabato sera non ero allo stadio ma ho detto ai miei dirigenti di chiedere all’arbitro di non fare iniziare la gara fino a quando non fosse stato tolto quello striscione, ma l’arbitro ha risposto che non ...