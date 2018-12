Genoa-Spal si dividono la posta in palio | Prandelli strappa un punto giocando in 10 per

Genoa-Spal 1-1 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/55 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Posticipo serie A - Genoa-Spal 1-1 : 19.58 Comincia con un pari in rimonta e con un uomo in meno l'avventura di Prandelli al Genoa.A 'Marassi' 1-1 con la Spal L'arbitro Pasqua considera degna di rosso diretto l'entrata di Criscito su Schiattarella (11'). Gli ospiti passano subito dopo (15') con la zuccata di Petagna sulla torre di Felipe. Pari del Genoa col rigore di Piatek (38', Fares tocca Romero visto dal Var). Prima dell'intervallo palo di Antenucci,traversa di Petagna e due ...

Genoa-Spal - striscione shock contro Preziosi e la figlia Paola [FOTO] : Genoa-Spal, la figlia di Preziosi è stata presa di mira dai tifosi, striscione alquanto volgare esposto dai supporters più caldi Genoa-Spal, striscione shock contro Preziosi. “Enrico il Genoa, Paola i pompini. Famiglia Preziosi quanti quattrini“. E’ questo il contenuto del volgare striscione esposto dai tifosi del Genoa per colpire la famiglia Preziosi. La contestazione dei tifosi è furiosa in queste ore, a seguito ...

Genoa-Spal - le formazioni ufficiali : Genoa-Spal, le formazioni ufficiali – Dopo le gare delle 15 continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante anche per le zone basse della classifica. Partita alle 18 fondamentale per la salvezza, di fronte Genoa e Spal, esordio in panchina di Cesare Prandelli dopo l’esonero di Juric, la squadra di Semplici alla ricerca di un risultato positivo. Genoa-Spal, le formazioni ...

Genoa-Spal : pagelle - highlights e tabellino del match : GENOA SPAL pagelle – Il Genoa ha cambiato allenatore per la seconda volta in stagione. Il presidente Preziosi ha deciso di esonerare Juric dopo la clamorosa eliminazione in casa contro la Virtus Entella, squadra di Serie C, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al suo posto è stato scelto Cesare Prandelli. Le difficoltà di Juric […] L'articolo Genoa-Spal: pagelle, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

