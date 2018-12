Genoa-Spal | Prandelli | ' Gara in salita | espulsione Criscito esagerata C' è molto da

Il Genoa “resiste” : con la Spal è 1-1 | : Dopo essere passati in svantaggio, i rossoblù (in 10 per l’espulsione di Criscito) hanno pareggiato su rigore

Highlights Genoa-SPAL 1-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Piatek risponde a Petagna su rigore : Genoa e SPAL hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli emiliani sono passati in vantaggio grazie a un gol di Petagna che ha insaccato di testa sugli sviluppi di una punizione, i padroni di casa sono però riusciti ad agguantare il pareggio con Piatek che ha trasformato un calcio di rigore. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Genoa-SPAL 1-1. GOL Petagna ...

Genoa-Spal 1-1 : pagelle - highlights e tabellino del match : GENOA SPAL pagelle – Il Genoa ha cambiato allenatore per la seconda volta in stagione. Il presidente Preziosi ha deciso di esonerare Juric dopo la clamorosa eliminazione in casa contro la Virtus Entella, squadra di Serie C, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Quest’oggi sì è tenuto l’esordio sulla panchina rossoblù per Cesare Prandelli. Termina […] L'articolo Genoa-Spal 1-1: pagelle, highlights e tabellino del match ...

Genoa-Spal si dividono la posta in palio : Prandelli strappa un punto giocando in 10 per 80 minuti - che battaglia a Marassi : Genoa-Spal, Prandelli all’esordio sulla panchina del Grifone strappa un punto nonostante l’inferiorità numerica prolungata Genoa-Spal, la prima di Prandelli sulla panchina del Grifone è terminata in pareggio. Un 1-1 giusto per quanto visto in campo nei novanta minuti, condizionato inevitabilmente dall’episodio che ha cambiato l’incontro. L’arbitro Pasqua infatti, dopo soli 10 minuti di gioco, ha espulso ...