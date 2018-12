Gazzetta: «Ancelotti, la rivoluzione dolce ritrova Ghoulam e Milik»

ilnapolista

(Di domenica 9 dicembre 2018) Il commento sulla«L’unica squadra che prova a resistere alla Juventus è il Napoli, la più regolare delle inseguitrici, per quanto il distacco dalla capolista sia già corposo, otto i punti in meno». Ladello Sport racconta così il momento della squadra dinella sua pagina dei commenti, con Sebastiano Vernazza.Per un Napoli-Frosinone che «rientra nelle categorie dell’ovvio», ci sono anche delle indicazioni importanti. Tipo «il gran ritorno di Faouzi, l’esterno algerino uscito di scena per infortunio più di un anno fa, nel pieno dellasarrista. I “se” non fanno classifica, ma è lecito pensare che conin fascia sinistra l’ultimo Napoli di Sarri sarebbe riuscito a sovvertire la Juvecrazia.è un mancino potente e velenoso. In un certo è stato (è) il Cancelo napoletano. Meno tecnico e luccicante del ...