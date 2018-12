Gattuso | Con così tanti infortuni stiamo facendo grandi cose Higuain ha mal di

Milan e Torino non si fanno male - punto in ‘chiave’ Europa : la squadra di Mazzarri gioca con personalità - quella di Gattuso Con grinta [FOTO e VIDEO] : 1/36 Spada/LaPresse ...

Milan-Torino - probabili formazioni : Gattuso di nuovo con Higuain : MILAN TORINO probabili formazioni – Rossoneri e granata sono proprio le squadre che hanno segnato la carriera, da calciatore e da allenatore, del tecnico scomparso ieri. In suo onore è atteso un match combattutissimo con l’additivo della lotta all’Europa che dopo qualche anno vede Milan e Torino in piena corsa. Vediamo come pensano di affrontarla i […] L'articolo Milan-Torino, probabili formazioni: Gattuso di nuovo con Higuain ...

Milan - Gattuso in conferenza : la rincorsa all’Inter e le insidie del Torino di Mazzarri : Milan, Gennaro Gattuso sa bene che la gara di domani contro il Torino non sarà certo una passeggiata, il tecnico riavrà Higuain a disposizione Il Milan di Gennaro Gattuso si affaccia alla domenica di Serie A, pronto a giocare una gara importantissima contro il Torino. I rossoneri devono proseguire nelle buone prestazioni fatte vedere recentemente, prestazioni che hanno riportato la squadra in linea col progetto di ritorno in Champions ...

Gattuso LIVE : 'Mazzarri preparato - giochiamo con Cutrone e Higuain' : Rino Gattuso presenta la sfida ai granata in conferenza stampa: SU RADICE: 'E' venuta a mancare una grande persona e un grande uomo di sport, è una grande perdita. Condoglianze alla sua famiglia'. ...

Probabili formazioni 15^ giornata : Ancelotti con Milik - Gattuso ritrova Higuain : Probabili formazioni 15^ giornata – Sarà un’altra giornata sopra le righe per il campionato italiano di Serie A. Si è partiti con il botto: Juventus-Inter. Ha vinto la squadra di Allegri, 1-0 gol di Mandzukic al 66′. Per la squadra bianconera 14° vittoria su 15 match. Frantumato ogni record. Il Napoli invece fronteggerà il Frosinone […] L'articolo Probabili formazioni 15^ giornata: Ancelotti con Milik, Gattuso ...

Accordi&Disaccordi - Matteo Salvini su Nove : “Con Gattuso ci siamo chiariti - ho reagito da tifoso non da ministro” : Rino Gattuso e Matteo Salvini hanno fatto pace. Dopo il duro botta e risposta del 25 Novembre scorso, in occasione dell’1 a 1 con la Lazio, quando l’allenatore del Milan si era risentito per le parole del vicepremier (“Fossi stato in Gattuso avrei fatto qualche cambio”) e aveva risposto: “Con tutti i problemi che ci sono, Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi. Se ha tempo di pensare al calcio, siamo messi ...

Milan - Conti c'è : 'Gattuso può contare su di me' : TORINO - 'Questi due infortuni psicologicamente mi hanno massacrato ma ora sono a disposizione. Gattuso può contare su di me' . Andrea Conti , ai microfoni di Sky Sport, è pronto a tornare in campo dopo un calvario durato 15 mesi, costellato da due operazioni al ginocchio sinistro. 'Ho cercato - spiega il terzino del Milan - di nascondere la mia tristezza, ma è ...

AC Milan : Tiémoué Bakayoko riconquista il mister Gennaro Gattuso : Il Corriere dello Sport, che ha anche accreditato un 7/10, non ha esitato a confrontarlo con un certo Marcel Desailly. "Ricorda il migliore Desailly quando con i suoi" tentacoli "intercetta un numero ...

Milan-Torino : Gattuso intenzionato a confermare Abate - in attacco torna il Pipita : Nell’edizione odierna di Sky Sport, si è parlato anche della prossima sfida in campionato dei rossoneri, che affronteranno in casa il Torino nel posticipo domenicale. Secondo l’inviato dell’emittente satellitare Peppe Di Stefano, il tecnico Rino Gattuso sarebbe intenzionato a confermare la coppia difensiva formata da Abate e Zapata, che ha ben figurato nel match vinto contro il Parma. Ma la partita di domenica sarà anche ...

Milan - Vincenzo Montella e quella frecciatina a Gennaro Gattuso : 'Ho maggiori conoscenze di chi parla' : A Vincenzo Montella non sono andati giù i commenti impietosi di Rino Gattuso sul periodo in cui l'Aeroplanino allenava il Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello sport, Montella ha messo subito le cose in chiaro sulla rivalità scoppiata tra i due. In particolare dopo le critiche di Ringhio, che si lamentava di quanto 'non corressero' i giocatori sotto la guida ...

Milan - la versione di Montella un anno dopo l’esonero : “Gattuso ha sbagliato con me. Bonucci…” : Un anno dopo l’esonero che pose fine alla sua esperienza al Milan, l’ex allenatore dei rossoneri Montella si è confessato in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha rivelato alcuni retroscena sulla società e sul mercato. A cominciare dalle aspettative create dalla dirigenza, che dopo una campagna acquisti faraonica aveva parlato di obiettivi irraggiungibili a detta del tecnico campano: “Ho letto che già ...