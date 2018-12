Gabriella Pession | Non sono una femminista anti-maschio Ma la donna subisce

Gabriella Pession - le parole su Guanciale a Verissimo : 'Lino è casa - è mio fratello' : Gabriella Pession ieri, 8 dicembre, è stata protagonista di un'intervista rilasciata a "Verissimo", durante la quale ha spaziato dai suoi impegni professionali ad alcune rivelazioni sulla vita privata. L'attrice, ad esempio, si è soffermata su "After miss Julie", spettacolo teatrale che in queste settimane sta portando in giro per l'Italia insieme al collega e amico Lino Guanciale, spendendo parole di grande stima per lui. Ricordiamo che ...

Gabriella PESSION/ 'Mio marito Richard Flood? Siamo agli opposti ma...' - Verissimo - - IlSussidiario.net : GABRIELLA PESSION ospite di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5: le confidenze sulla vita privata con Richard Flood.

Gabriella Pession/ 'Con mio figlio sono una donna felice : casa è dove c'è lui' - Verissimo - - IlSussidiario.net : Gabriella Pession è una delle ospiti della puntata di sabato 8 dicembre 2018 di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5

Gabriella Pession a Verissimo : le parole su Lino Guanciale : Verissimo: cosa ha detto Gabriella Pession su Lino Guanciale Gabriella Pession e Lino Guanciale continuano a lavorare insieme. Dopo le fiction Il Sistema e La porta rossa i due attori sono protagonisti a teatro con lo spettacolo After miss Julie. E a Verissimo la Pession ha speso solo parole di stima ed elogio per il collega […] L'articolo Gabriella Pession a Verissimo: le parole su Lino Guanciale proviene da Gossip e Tv.

Gabriella Pession : «Chiamami scorpione» : Gabriella Pession ritratta da Giovanni Gastel Questa intervista è tratta dal numero 46 di Vanity Fair in edicola fino al 14 novembre 2018 Gabriella Pession oggi è vestita come una black block, come una Lisbeth Salander, una lanciatrice di molotov in un graffito di Banksy: «Trova? Pensi che lo faccio dire a Tamara de Lempicka nel monologo che ho girato per Sky Arte, in onda a primavera: “Lancio mode come si lancia una bomba”». Felpa nera col ...