Gabriella Pession | le parole su Guanciale a Verissimo | ' Lino è casa | è mio fratello'

Blastingnews

: Ma che tenera Gabriella Pession nell'intervista di ieri a Verissimo ?? - Kiaretta92 : Ma che tenera Gabriella Pession nell'intervista di ieri a Verissimo ?? - maupao : SE SON ROSE di e con Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession.… - angel_7708 : RT @corsasenzameta: “Sono la donna più invidiata d’Italia” Gabriella Pession non ha tutti i torti. -

(Di domenica 9 dicembre 2018)ieri, 8 dicembre, è stata protagonista di un'intervista rilasciata a "", durante la quale ha spaziato dai suoi impegni professionali ad alcune rivelazioni sulla vita privata. L'attrice, ad esempio, si è soffermata su "After miss Julie", spettacolo teatrale che in queste settimane sta portando in giro per l'Italia insieme al collega e amico, spendendodi grande stima per lui.Ricordiamo chee laquest'anno sono stati impegnati nelle riprese della seconda stagione de "La Porta Rossa", per la regia di Carmine Elia, che dovrebbe andare in onda a febbraio dell'anno prossimo. Il loro sodalizio artistico è nato poco più di due anni fa, quando si sono ritrovati per la prima volta sul set de "Il Sistema", miniserie andata in onda su Raiuno nella primavera del 2016....