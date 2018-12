Forza Italia contro la manovra | Tartaglione | all' Ergife per la presentazione della

Domenica Live - il giorno della consacrazione per il big di Forza Italia : chi va da Barbara D'Urso : Una piccola-grande 'consacrazione' politica: per una volta il portavoce azzurro sarà lui, e non Silvio Berlusconi . Ed è stato lo stesso Tajani a rinnovare l'appuntamento su Twitter, con questo ...

NO TAV IN 70MILA A TORINO/ Forza Italia 'Assente il M5s - sanno che non possono bloccare l'opera' - IlSussidiario.net : TORINO, corteo No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'non si farà'.

Prima alla Scala - l'ovazione a Mattarella spacca i gialloverdi e unisce Forza Italia al Pd : E siamo a tre. Gli indizi che eleggono Milano a capitale dell'opposizione al nuovo vento populista iniziano a farsi prova. Non c'è solo l'ormai certificata difficoltà dei due partiti del «cambiamento» ...

Dall’Osso sotto shock!! Tajani (Forza Italia) : “adesso dentro il M5S c’è una falla” : Dall’Osso sotto shock per i commenti ricevuti dopo il suo passaggio a Forza Italia. Tajani commenta: “Aperta una falla” “Non sottovalutiamo quello che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle”, afferma il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani nel suo intervento al convegno organizzato da Forza Italia per criticare la manovra di governo. “L’adesione al gruppo di Forza Italia di Michele ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia perde pezzi : Roberto Rosso passa con Giorgia Meloni : 'Ho deciso di aderire al partito di Giorgia Meloni '. Dopo Stefano Maullu , un altro big di Forza Italia lascia Silvio Berlusconi per passare con Fratelli d'Italia . Si tratta di Roberto Rosso, l'ex ...

Dall'Osso lascia il M5se passa a Forza Italia : "Umiliati noi disabili" | Di Maio : penale? Parleremo : La decisione del parlamentare, malato di Sla, dopo che alcuni suoi emendamenti sono stati respinti: "Mi sono sentito solo, in parte tradito"

M5s - Dall’Osso all’iniziativa di Forza Italia : “Ho ricevuto messaggi poco carini - sono un po’ sotto shock” : “Ho ricevuto messaggi poco carini, sono sotto choc”. Lo ha detto il deputato Matteo Dall’Osso, ex-esponente storico del Movimento 5 stelle che in questi giorni ha deciso di passare a Forza Italia. Il parlamentare ha parlato proprio durante l’iniziativa organizzata dal partito guidato da Silvio Berlusconi all’hotel Ergife di Roma L'articolo M5s, Dall’Osso all’iniziativa di Forza Italia: “Ho ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 dicembre : Il deputato Dall’Osso confluisce nel gruppo di Forza Italia : Il caso B. lancia la campagna acquisti sui grillini: “Stanno arrivando” Il deputato Dall’Osso lascia M5S e va in Forza Italia. L’ex Cavaliere: “Da noi niente contributi, potete tenervi tutto lo stipendio. E non c’è la regola dei due mandati…” di Gianluca Roselli Il Partito del Pilu di Marco Travaglio L’altra sera, intervistato da Corrado Formigli come la Pizia di Delfi in procinto di rompere le acque e sgravare l’oracolo, un tizio in ...

Berlusconi : alle Europee resteremo Forza Italia - 'Manovra senza contenuti - mai vista una cosa simile' : ... non solo benessere e libertà ma faro di cultura e di civiltà, di democrazia e di pace per i popoli di tutto il mondo. Per questo serve politica estera comune e soprattutto difesa comune: saremmo una ...

Matteo Dall’Osso : «I 5 Stelle umiliano i disabili - passo a Forza Italia» | Il ritratto | Gli insulti degli attivisti : Il deputato: «Avevo chiesto al gruppo M5S di firmare un emendamento per potenziare il fondo per i disabili, ma è stato bocciato. Erano solo 10 milioni in tre anni». Potrebbe essere multato: il «contratto» col M5S prevede una sanzione da 100 mila euro

Dall'Osso - malato di Sla - passa a Forza Italia : bufera nel M5S - per ora niente penali : Se ne va sbattendo la porta in faccia al Movimento che lo aveva portato in Parlamento il deputato 5 Stelle Matteo Dall'Osso, l'ingegnere bolognese affetto da sclerosi multipla, al suo secondo...

Ecco chi è Matteo Dall'Osso - il grillino deluso passato a Forza Italia : Il resto è cronaca di oggi. Con il deputato M5s che fa sentire ancora una volta la sua voce, che dice di essere stato illuso e tradito dal M5s e che, come scritto dal Giornale , passa a Forza Italia ...

Italian Exibition Group : rafForza la propria crescita nonostante il ritiro dal mercato azionario : Italian Exibition Group ha presentato i dati e le previsioni dei risultati per il 2018 . Il gruppo IEG, leader Italiano per manifestazioni fieristiche si riconferma ai vertici del settore per ...