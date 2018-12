Fiorentina | Pioli | “Non c’è continuità | peccato per la reazione tardiva”

Fiorentina - Pioli : 'Chiesa in dubbio - servono stimoli maggiori. Felice del sostegno della società' : Sette giornate senza vittoria, con due sconfitte e cinque pareggi. Contro il Sassuolo domani, nell'anticipo dell'ora di pranzo, la Fiorentina proverà ad invertire la tendenza negativa. Stefano Pioli ...

Serie A Fiorentina - Pioli : 'Chiesa in dubbio. Sassuolo? Partita difficile' : FIRENZE - 'Quella di domani sarà una Partita difficile: è una buona squadra. Dovremo tutti dare qualcosa in più in questo momento, io per primo. Lottiamo per l'Europa, che è il nostro obiettivi. La ...

Sassuolo-Fiorentina - probabili formazioni : Pioli perde Vitor Hugo : SASSUOLO FIORENTINA probabili formazioni – Il Sassuolo per dare continuità alla vittoria in Coppa Italia, la Fiorentina per riprende il cammino dopo il secco 0-3 casalingo subito contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Sono questi i temi principali del match del Mapei Stadium che aprirà domenica alle 12.30 la domenica calcistica. -> Leggi anche Coppa Italia, […] L'articolo Sassuolo-Fiorentina, probabili formazioni: Pioli perde ...

Fiorentina - il presidente Della Valle ribadisce : “fiducia in Pioli” : Fiorentina, per adesso sembra essere scongiurata l’ipotesi di esonero di mister Pioli, le prossime gare saranno comunque importanti in tal senso La Fiorentina conferma Pioli sulla propria panchina e lo fa con una nota apparsa sul sito ufficiale del club. In occasione Della visita del presidente Andrea Della Valle alla squadra, la Fiorentina ha diffuso un comunicato nel quale fa sapere d’essere al fianco del tecnico Pioli, ...

Serie A Fiorentina - Pezzella : «Pioli? Non devo dire nulla. Testa al Sassuolo» : FIRENZE - " Sul mister non devo dire nulla. Non mi piace quando si mette in discussione un nome. E' una mancanza di rispetto per tutti noi. Non abbiamo paura, mai. Dopo la partita con l' Atalanta , ...

Fiorentina - Pioli a rischio : Donadoni in pole per sostituirlo (RUMORS) : La Fiorentina è in un momento difficile del proprio campionato con appena 5 punti ottenuti nelle ultime sette partite e, come sempre avviene in questi casi, la panchina sta diventando rovente. Per Stefano Pioli iniziano a circolare le voci di un possibile esonero, soprattutto se i viola non dovessero fare risultato contro il Sassuolo nella prossima partita. Ricordiamo che l'ultimo successo dei gigliati risale allo scorso 30 settembre, il 2-0 ...

Fiorentina - Stefano Pioli a rischio esonero : c’è già il nome del sostituto : Stefano Pioli rischia di essere sollevato dall’incarico di tecnico della Fiorentina a seguito di un inizio di campionato non eccellente Stefano Pioli rischia l’esonero dal ruolo di tecnico della Fiorentina. Dopo la sconfitta contro la Juventus, la classifica della Viola recita 18 punti in 14 partite, con l’Europa che si sta allontanando in maniera preoccupante. Secondo le indiscrezioni raccolte da La Repubblica, ci ...

Fiorentina-Juventus - Pioli : “Risultato eccessivo. Il rigore? Per me non c’era” : L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport la gara persa dai viola con la Juventus: “La gara è stata più equilibrata rispetto a quello che dice il risultato finale. Mi dispiace aver preso il primo gol perché potevamo fare qualcosa di più e mi dispiace di non aver segnato all’inizio della ripresa quando abbiamo creato occasioni e li abbiamo messi in difficoltà. Per me non è rigore, ...

Fiorentina - Pioli : 'Nessuna squadra è imbattibile - compresa la Juventus' : 'La Juve è fortissima, Ronaldo il numero uno al mondo insieme a Messi, Allegri l'allenatore più bravo, ma nessuna squadra è imbattibile: sappiamo che per Firenze questa è 'là partita e noi siamo pronti, fiduciosi di fare una buona prestazione'. Lo ...

Fiorentina-Juventus - Pioli : “Gioca Gerson. Chiellini? Miglior difensore del mondo” : FIORENTINA JUVENTUS Pioli- Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Juventus, ha fatto il punto della situazione svelando alcuni retroscena di formazioni e annunciando qualche novità. Il tecnico ha ammesso di avere grandi ambizioni e di sfidare una Juventus, una corazzata che ti obbliga a dare sempre il 100%. Il tecnico ha poi […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Pioli: “Gioca Gerson. Chiellini? Miglior ...