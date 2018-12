Fiorentina | giocatori sotto la curva a salutare | i tifosi non gradiscono

Fiorentina - Diego Della Valle si presenta in ritiro : il patron viola vicino ai propri giocatori prima del match con il Sassuolo : Il patron Della società viola si è presentato in ritiro a poche ore dalla partita contro il Sassuolo in programma alle 12.30 Visita del patron viola, Diego Della Valle, questa mattina nel ritiro Della Fiorentina impegnata alle 12.30 a Reggio Emilia contro il Sassuolo nell’anticipo del lunch time valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Una presenza utile per compattare il gruppo, spingendolo verso una vittoria che ...