Finalmente anche a Trapani arriva l' aria natalizia con Un Natale Mediterraneo

'6 dicembre del 2007' - e anche lo Stato italiano arrivò Finalmente a Monongah… : Ora spetta alla politica, al governo, allo Stato tributare i giusti onori a quei poveri disgraziati che il 6 dicembre del 1907 entrarono senza volerlo nella storia. Una storia incredibile cominciata ...

Bixby si aggiorna e Finalmente parla anche Italiano : L’assistente vocale di Samsung, Bixby, era stato presentato per la prima volta in contemporanea con l’uscita al pubblico del Galaxy S8 a marzo del 2017. Samsung aveva puntato molto su questa funzionalità descrivendola come un modo completamente nuovo di usare lo smartphone, ma purtroppo questa features è rimasta solo sulla carta. Infatti le funzionalità di questo servizio sono rimaste in lingua inglese e coreana fino ad adesso ...

Atalanta - la felicità di Zapata : “Finalmente il gol - posso aiutare anche dalla panchina” : Finalmente si è sbloccato, dopo aver passato undici giornate senza entrare nel gabellino dei marcatori: Duvan Zapata sta provando a riconquistare l’Atalanta e i suoi tifosi, che iniziavano a storcere il naso per la spesa eccessiva effettuata per accaparrarselo. Al termine del match contro il Bologna, il colombiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento, finalmente è arrivato questo gol, importante per la vittoria ...

Milan - Gattuso Finalmente soddisfatto anche del risultato : “Grande gioco e grande mentalità - Caldara out a lungo” : Il Milan ha trovato il suo balsamo con tre punti fondamentali dopo le sconfitte contro Inter e Betis, così la squadra guidata da Gennaro Gattuso ricomincia a correre verso la zona Champions. Il tecnico rossonero ha analizzato la gara ai microfoni di Sky, iniziando con le scuse per l’atteggiamento negli ultimi minuti di partita: “Voglio chiedere scusa per il mio comportamento nel finale di gara. C’è sempre tensione, che è ...

Rudolf Rocker - Finalmente anche in Italia la storia straordinaria di un anarchico : Nel corso della sua straordinaria parabola esistenziale Rudolf Rocker, uno dei maggiori protagonisti dell’anarchismo tedesco e internazionale, ha profuso la sua attività militante in una molteplicità di contesti sociali e politici, passando dalla Germania di Bismarck alla Londra del movimento operaio yiddish, per approdare infine negli Stati Uniti. Se il suo impegno sociale rimane costante, il suo approccio politico cambia nel corso dei ...